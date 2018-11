Malattie cardiovascolari e osteoporosi | 2 patologie con gli stessi 4 fattori di rischio

Sicurezza e Malattie cardiovascolari nella donna - convegno a Milano : Milano, 15 nov. , AdnKronos Salute, - Donne 'tradite' dal proprio cuore, perché ne ignorano il linguaggio e sottovalutano i segnali di Sos. Donne a lungo sotto-rappresentate negli studi clinici sui ...

Sicurezza e Malattie cardiovascolari nella donna - convegno a Milano : Milano, 15 nov. (AdnKronos Salute) - Donne 'tradite' dal proprio cuore, perché ne ignorano il linguaggio e sottovalutano i segnali di Sos. Donne a lungo sotto-rappresentate negli studi clinici sui farmaci. Donne in camice sempre più vulnerabili di fronte a un numero crescente di casi di aggressione

Ecco la dieta antinfiammatoria : secondo gli esperti aiuta anche a prevenire i tumori e le Malattie cardiovascolari : Dimmi cosa mangi e ti dirò se il tuo organismo è in grado di difendersi nel modo più corretto dalle infiammazioni. L’alimentazione è fondamentale per prevenire e combattere la flogosi, ovvero il meccanismo di difesa non specifico proprio di un organismo sano che costituisce una risposta protettiva e secondaria all’azione dannosa di agenti fisici, chimici e biologici, la cui finalità è l’eliminazione della causa iniziale di danno cellulare o ...

Abbassare la pressione sanguigna con la luce blu : un modo pratico - innovativo e senza farmaci che riduce il rischio di Malattie cardiovascolari : L’esposizione alla luce blu abbassa la pressione sanguigna, riducendo il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, secondo quanto svelato da un nuovo studio dell’University of Surrey e dall’Heinrich Heine University Dusseldorf. Durante questo studio, pubblicato nella prestigiosa European Journal of Preventative Cardiology, i partecipanti sono stati esposti a 30 minuti di luce blu su tutto il corpo a circa 450 nanometri, una dose ...

Sigarette e Malattie cardiovascolari : ecco cosa succede dopo aver smesso di fumare : Gli studi realizzati fino ad ora suggeriscono che il rischio di malattie cardiovascolari provocato dal fumo diminuisce qualche anno dopo aver smesso di fumare, ma si tratta di studi che non hanno analizzato da vicino la storia dei fumatori, ossia i cambiamenti nelle loro abitudini legate al fumo, la variazione nel numero di Sigarette fumate al giorno oppure l’aver smesso di fumare per poi ricaderci. In un nuovo studio della Vanderbilt University ...

Medicina : in Italia le Malattie cardiovascolari costano 21 miliardi l’anno : Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel nostro Paese e “sono responsabili del 35% delle morti totali. malattie ischemiche del cuore, cerebrovascolari, ipertensive, altre malattie cardiovascolari occupano le prime 5 posizioni. Non deve dunque sorprendere che i costi sanitari, diretti e indiretti, associati a tali patologie ammontino a circa 21 miliardi di euro l’anno. In particolare, i costi sanitari ...