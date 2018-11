Mafie a Roma | Salvini | abbatteremo tutto a questi stramaledetti

Il procuratore Gratteri : «Roma in mano alle Mafie - 'ndrangheta sta comprando alberghi e ristoranti del centro storico» : ... quando i detenuti politici rinchiusi nel carcere borbonico di Favignana, erano mischiati a detenuti comuni, calabresi, campani e siciliani, questi criminali hanno copiato dalla politica tutto: ...

Roma - Gratteri : la capitale è in mano alle Mafie : Roma , 21 nov., askanews, - 'La 'ndrangheta ha potere anche a Roma , purtroppo la presenza delle mafie a Roma c'è da 50 anni e più e c'è un accordo tacito tra le famiglie di ndrangheta più importanti di ...

Roma - sgomberate 8 ville Casamonica : insulti alla Raggi/ Chirico - AssoAnti Mafie - : 'Era ora' - IlSussidiario.net : Roma , sgomberate 8 ville del clan Casamonica , blitz col Sindaco Virginia Raggi . Saranno demolite, in azione 600 agenti: trovati droga, affreschi e tigri.

Pignatone : tante altre piccole Mafie si annidano a Roma : Roma – In una lunga intervista concessa oggi al Foglio, a Claudio Cerasa, il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone spiega che dopo mafia capitale “le piccole mafie a Roma continuano a esistere”. In citta’, dice Pignatone, sono operative “diverse organizzazioni mafiose” nel senso che anche negli ultimi anni “sono emersi altri gruppi che utilizzano il metodo mafioso come modo tipico di operare e ...