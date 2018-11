Mafia e scommesse online | 21 arresti a Catania | anche il vicesindaco di Misterbianco

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 novembre 2018) C’èildi, in provincia di, tra le ventuno persone arrestate dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta sudella procura etnea. A Carmelo Santapaola è contestato il reato di intestazione fittizia di beni, in qualità di titolare di fatto, assieme ai fratelli Placenti, dell’Orso Bianco Caffè, locale in contrada Monte Palma già sequestrato il 14 novembre scorso. Il gip ha disposto per lui glidomiciliari mentre secondo la procura alcuni degli indagati avevano contratti con soggetti ritenuti vicini al superlatitante Matteo Messina Denaro, tra cui il nipote del boss di Castelvetrano, Francesco Guttadauro. A tenere i contatti erano esponenti del gruppo di Lineri del clan Santapaola che avevano legami con persone riconducibili alla “famiglia” camorristica dei Nuvoletta di Marano, in provincia di Napoli. ...