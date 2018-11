Mafia e scommesse | chi è il 25enne al vertice del business a Reggio Calabria

Mafia e scommesse online - 21 arresti a Catania : anche il vicesindaco di Misterbianco : C’è anche il vicesindaco di Misterbianco, in provincia di Catania, tra le ventuno persone arrestate dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta su Mafia e scommesse online della procura etnea. A Carmelo Santapaola è contestato il reato di intestazione fittizia di beni, in qualità di titolare di fatto, assieme ai fratelli Placenti, dell’Orso Bianco Caffè, locale in contrada Monte Palma già sequestrato il 14 novembre scorso. Il gip ha ...

Mafia e scommesse online - 28 arresti a Catania : affari per un milione al mese : Un milione di euro al mese. È il volume degli affari delle 20 agenzie di scommesse sequestrate nelle province di Catania, Siracusa, Caltanissetta e Ragusa nell’ambito dell’indagine della procura catanese su Mafia e il mercato della raccolta illecita delle scommesse online. In giornata sono state notificate 28 ordinanze di custodia cautelare. I destinatari del provvedimento sono indagati, a vario titolo, per associazione mafiosa, concorso esterno ...

Catania - giro di scommesse illegali in mano alla Mafia : le intercettazioni : La polizia di Catania ha diffuso le intercettazioni telefoniche tra Antonino Iacono e Salvatore Bosco, i due imprenditori di Siracusa che risultano tra gli indagati per il giro di scommesse illegali ...

Mafia e scommesse on line : Ragusa - i NOMI degli arrestati : Ragusa - Nella serata di sabato 17 novembre, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica - Direzione Distrettuale AntiMafia - di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'...

Mafia e scommesse online a Catania : 29 ordinanze di custodia : Palermo, 19 nov., askanews, - La polizia di Catania ha eseguito 29 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di ...

Mafia - gioco illegale e scommesse : 29 indagati e centri chiusi anche a Ragusa : Su delega della procura Distrettuale AntiMafia di Catania scatta un blitz: 29 indagati e centri scommesse chiusi a Siracusa, Caltanissetta e Ragusa

Mafia e scommesse : arrestato Tommy Parisi : ANSA, - BARI, 16 NOV - Finisce in carcere dopo due giorni di latitanza Tommy Parisi, il figlio cantante del boss del quartiere Japigia di Bari Savinuccio, coinvolto nell'indagine della Dda di Bari su ...

Le mani di Mafia e 'ndrangheta sulle scommesse online - 68 arresti : Roma, 14 nov., askanews, - Sessantotto arresti nei confronti di importanti esponenti della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese, nonché di imprenditori e prestanome; circa 80 ...

Le mani della Mafia sulle scommesse online : 68 arresti - volume di affari per 4 - 5 miliardi : Le mani della mafia sulle scommesse online: 68 arresti, volume di affari per 4,5 miliardi Le mafie si sono spartite e controllano il mercato delle scommesse online: è il sunto dell’operazione internazionale, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha visto impegnati uomini di Guardia di finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Direzione investigativa antimafia. Tre diverse indagini delle procure di Bari, Reggio ...

Mafia - scommesse online illegali : 68 arresti e sequestri per un miliardo di euro : Sessantotto persone sono state colpite da provvedimenti restrittivi nell'ambito di una operazione della Guardia di Finanza contro la criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese. I reati ...

Mafia - controllavano il mercato delle scommesse online : 68 arresti - sequestri per oltre un miliardo : Le mani della Mafia sul mercato delle scommesse online. È quanto emerso al termine di tre diverse indagini delle procure di Bari, Reggio Calabria e Catania, coordinate dalla Direzione...

Le mani della Mafia dietro le scommesse clandestine on line : E' quanto emerso al termine di tre indagini delle procure di Bari, Reggio Calabria e Catania, coordinate dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo che hanno portato all'arresto di 68 ...

La Mafia sulle scommesse online : 68 arresti e sequestri per un miliardo di euro : Una imponente operazione internazionale di polizia, coordinata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, insieme agli uomini di Guardia di finanza, polizia di Stato, carabinieri e Dia, ha ...

Le mani della Mafia sulle scommesse online : 68 arresti - volume di affari per 4 - 5 miliardi : Tre diverse indagini hanno portato all’arresto di 68 persone della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese. Il volume delle giocate, riguardanti eventi sportivi e non, scoperto dagli investigatori, è superiore ai 4,5 miliardi. Dalle intercettazioni, emerge come le nuove mafie abbiano bisogno di “quelli che cliccano, che movimentano” i soldi.Continua a leggere