L’universo di NO MAN’S SKY diventa ancora più vario e colorato

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Hello Games ha svelato oggi “Visions”, un nuovo aggiornamento gratuito di No Man’s Sky, che sarà disponibile da giovedì 22 novembre per le piattaforme PC Steam, PlayStation 4 e Xbox One. NO MAN’S SKY si aggiorna Mentre “The Abyss” – l’aggiornamento rilasciato il mese scorso – portava grandi cambiamenti e nuovi contenuti alle ambientazioni sottomarine, “Visions” incoraggerà i giocatori a tornare in superficie per esplorare nuovi pianeti e nuovi biomi in una palette di colori totalmente reimmaginata. Nuovi Mondi: “Visions” migliora in modo considerevole la varietà e la diversità delle superfici dei pianeti dell’universo di No Man’s Sky, milioni di corpi celesti che prima di questo aggiornamento erano desolati, ospitano ora numerose forme ...