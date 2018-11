Luigi Di Maio | il M5s nel caos | ' Qui dentro è una Bosnia' | il crollo nervoso tra i

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena. Dopo l'imboscata alla Camera - confronto furioso in CdM : Dalla Camera a Palazzo Chigi, il voto a scrutinio segreto sul peculato che manda sotto la maggioranza piomba come una bomba sul Consiglio dei ministri appena iniziato. L' M5s accusa i deputati ...

L'ecatombe dei Btp Italia - i risparmiatori italiani non si fidano di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sono convinto che gli Italiani siano pronti a darci una mano". Era il 9 ottobre e Matteo Salvini manifestava così tutto il suo ottimismo nonostante uno spread a 299 punti. Poco più di un mese dopo, il differenziale tra i Btp Italiani e i Bund tedeschi ha sfondato quota 335. E gli Italiani? Hanno lasciato cadere nel vuoto l'appello del vicepremier leghista. Basta guardare l'esito funesto dei primi due giorni dell'asta dei Btp ...

Matteo Salvini snobba Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : a cena da Sergio Mattarella : Hanno fatto passerella per tutto il pomeriggio a Caserta e dintorni , il premier Giuseppe Conte e il vice Luigi Di Maio , che ha lanciato una serie di proclami in tema di rifiuti e poi firmato un '...

Luigi Di Maio - la mossa sporca contro Matteo Salvini : 'Alt agli inceneritori lombardi' : Pare che Luigi Di Maio sia furibondo con Matteo Salvini per la storia degli inceneritori . Il leader della Lega insiste sul fatto che esiste ormai 'un sistema di termovalorizzatori sicuri' e che ...

L'ombra di Luigi Di Maio sul concorso all'Università di Giuseppe Conte : Dietro il concorso all'Università di Giuseppe Conte spunta L'ombra di Luigi Di Maio. Qualche tempo fa il premier avrebbe infatti dovuto partecipare all'esame di 'inglese legale', ultimo test per poter ...

Inceneritori - Luigi Di Maio : “Sono roba vintage - come le cabine telefoniche a gettoni” : È prevista per oggi la riunione che metterà al tavolo Luigi Di Maio, Matteo Salvini, il premier Conte e alcuni ministri per firmare un "Protocollo d'intesa per un'azione urgente nella terra dei fuochi". Dopo le discussioni dei giorni scorsi, e nonostante le posizioni differenti dei due schieramenti al governo, oggi dovrebbe partire il "programma di interventi nella lotta a fenomeni come discariche abusive, interramento di rifiuti, roghi tossici ...

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “A marzo i primi 780 euro nelle tasche degli italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che il Reddito di cittadinanza si farà anche in caso di procedura d'infrazione da parte dell'Ue per la legge di Bilancio. "I 780 euro nelle tasche degli aventi diritto arriveranno a marzo prossimo, potrà essere il giorno 15 o 30", assicura il vicepresidente del Consiglio.Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Maggiore rispetto per i campani" : Luigi Di Maio spiega cosa farà oggi a Caserta per cominciare ad affrontare il dramma della Terra dei fuochi. Lo fa nel corso di una lunga intervista al Mattino. Per il vicepremier pentastellato è necessario intervenire subito per affrontare il tema rifiuti. Sostiene di essere d'accordo con le parole di Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, che ha affermato che sulla regione si è creato un clamore negativo. Di Maio ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio litigano su Silvio Berlusconi : Dopo gli ultimi giorni passati a litigare sullo smaltimento dei rifiuti e la possibilità di costruire nuovi inceneritori, Matteo Salvini e Luigi Di Maio stavolta litigano su Silvio Berlusconi.In un'intervista al Corriere della sera, Di Maio infatti afferma: "Credo non ci sia bisogno di creare tensioni nel governo, perché il tema non sussiste, non è nel contratto, ma soprattutto abbiamo Sergio Costa che è la persona ...

Luigi Di Maio : “A Salvini consiglio di stare lontano da Berlusconi” : "Finché Matteo Salvini non mi chiede nulla per Berlusconi le cose andranno bene [...] La Lega fa bene a stargli lontano, se dovessero tornare con lui non avranno più questo consenso", così Luigi Di Maio commenta le voci di un riavvicinamento fra la Lega e Forza Italia, smentendo però che il M5s voglia rompere l'alleanza di governo.Continua a leggere

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - sondaggio Noto. Il verdetto umiliante : chi è il più conosciuto e più amato : Chi gode e chi piange dopo sei mesi di governo. Il sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale fotografa una situazione con pochi dubbi: Matteo Salvini è il ministro più conosciuto e ...

Luigi Di Maio : 'Finché non mi chiede nulla per Silvio Berlusconi' - avvertimento a Matteo Salvini : I retroscena su Luigi Di Maio lo descrivono come 'furioso' per l'incontro avvenuto a Roma tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Un caffè tra amici che, è il timore del leader del M5s , nascondere ...

Giancarlo Giorgetti - il retroscena che gela Luigi Di Maio e M5s : 'Fosse per me...' : Si aggrappa alla Lega , Luigi Di Maio . Sondaggi alla mano, il leader del M5s cerca di convincere prima se stesso, poi i grillini e infine i leghisti: 'Salvini non tornerà con Berlusconi, non gli ...

Luigi Di Maio - lo sconcertante sondaggio Swg : 'M5s sotto il 20%'. È la prima volta : ora gira una voce : ... su consiglio del suo braccio destro Stefano Buffagni , ha fatto rotta su Milano per ricucire i rapporti con il tessuto produttivo, le grandi imprese e il mondo di artigiani e start-up. Secondo il ...