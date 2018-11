L' Ue boccia la manovra | che cosa succede? Dalla multa al piano shock sul debito

L'Ue boccia la manovra - dubbi su crescita e debito. Moscovici : «Rischio per l'Europa» : Non è più solo una guerra di cifre: quello tra la Commissione europea e il Governo è ormai uno scontro su due visioni opposte dell'economia, delle prospettive, delle regole...

Manovra bocciata dall'Ue - Moscovici : "Lo spread sale quando parla il governo italiano" : La Commissione Ue: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata".

Manovra - domani Conte alla Camera alle 17 su bocciatura Ue : Roma, 21 nov., askanews, - Il premier, Giuseppe Conte, riferirà domani alla Camera in merito alla bocciatura della Manovra da parte dell'Ue. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo.

Manovra bocciata dalla Ue. Moscovici : "Governo parla e spread sale" : Il giorno del verdetto Ue sulla Manovra economica dell'Italia è arrivato e con esso la bocciatura da parte di Bruxelles. La Commissione Ue rileva che la Manovra finanziaria 2019 vede un "non rispetto ...

Manovra - l’UE boccia - ecco cosa potrebbe accadere all’Italia : Manovra, arriva la bocciatura come previsto ecco cosa potrebbe accadere al nostro paese Come previsto, la Commissione europea ha bocciato la Manovra del governo italiano per il 2019. Ma cosa accadrà ora? La decisione di oggi è il primo passo verso l’apertura di una procedura per debito eccessivo nei confronti del governo italiano. l’UE ha ribadito quanto scritto il 23 ottobre: la Manovra contiene una deviazione dagli impegni «particolarmente ...

L'Ue boccia la manovra italiana : 'Giustificata procedura di infrazione' : Era attesa ed è arrivata puntuale la bocciatura definitiva dell'Europa alla nostra manovra economica per 'violazioni particolarmente gravi delle regole di bilancio'. Giustificato l'avvio della ...

La Ue boccia la manovra. Moscovici : «Il governo italiano parla e spread sale» Cosa può succedere ora|Rischio sanzioni : Il commento del commissario Ue agli Affari economici sulla manovra economica di Roma. «Salvini? Non è un eroe, non è eroico per niente»

Manovra - boccia : uscire da fase confusione - politica non divida : Roma, 21 nov., askanews, - 'Speriamo di uscire presto da questa fase di confusione'. E' l'auspicio del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo a un'iniziativa di Fondirigenti e ...

Manovra bocciata dall'Ue - Moscovicì : "Vorrei evitare procedura di infrazione - ma no a ricatti"| Tria : "Totale controllo dei conti" : La Commissione Ue: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata". Piazza Affari guadagna l'1,41%.

Manovra - Confindustria : imbarazzante - non la boccia solo la Ue : Bisogna lavorare su piani di medio termine, riequilibrare la Manovra tra i fili di Governo e quelli della crescita perchè sulla crescita siamo debolissimi; il rallentamento dell'economia globale, il ...

Manovra - boccia (Pd) : “Ue? Decisione sbagliata - abbia rispetto per il Parlamento italiano. Difendo il governo Conte” : “La Bocciatura della Manovra da parte della Ue? È sbagliata nel metodo e nel merito. Vi sorprenderò: sono dalla parte dell’Italia e sono disposto a difendere Conte e il governo Conte“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il deputato Pd, Francesco Boccia, si esprime sullo stroncamento della Manovra italiana da parte della Commissione europea. E spiega: “Questa Decisione è errata nel ...

Lo spread si ferma a 309 : la bocciatura della manovra già assorbita dai mercati. L'asta dei Btp Italia mai così male : Erano loro gli osservati speciali del D-Day del governo gialloverde, quello del giudizio della Commissione europea sulla manovra: i mercati. L'esito? La bocciatura storica della legge di bilancio si riflette sugli umori degli investitori con luci e ombre. Il fatto che la decisione di Bruxelles fosse nell'aria da settimane ha smorzato le tensioni sui titoli di Stato Italiani, che comunque si collocano sempre su un terreno preoccupante: lo spread ...

