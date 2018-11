Ludovico Fremont de I Cesaroni | Ho una nuova fidanzata La mia ex Alma? Ho un

blogo

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Chi ha amato I, la popolare fiction di Canale 5 con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, si ricorderà sicuramente di Walter, l'amico di Marco (Matteo Branciamore) sempre pronto a mettersi nei pasticci. A interpretarlo l'attore, che oggi ha 36 anni e una relazione alle spalle.è reduce dalla storia conManera, dalla quale ha avuto la piccola Regina Amelie, come ha avuto modo di raccontare al settimanale Nuovo: Tra di noi si è avviato un contenzioso giudiziario: per mesi non ho visto mia figlia. Poi ho sostenuto mia madre nella lotta contro il tumore. Solo dopo il provvedimento del tribunale sono riuscito a vedere veramente mia figlia. E, ancora oggi, se voglio passare mezz’ora in più con la bimba, è difficile, perché sua madre è molto rigida". L'attore intanto ha un nuovo amore: si tratta di Simona, una manager amministrativa, divorziata e ...