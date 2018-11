L’ora delle buone notizie per Huawei P8 Lite 2017 TIM | segnalata la B363 | tocca a GPU

optimaitalia

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Ci sono finalmente indicazioni incoraggianti per gli utenti che in due anni scarsi di vendite hanno deciso di puntare su unP8marchiato TIM. Dopo una lunghissima telenovela, che come avrete percepito dal nostro articolo dell'altro giorno si trascina ormai da diverse settimane, il target in questione si appresta ormai a ricevere un nuovo aggiornamento software. Secondo le informazioni emerse fino a questo momento, infatti, l'operatore pare abbia dato il via alla distribuzione del pacchetto software.Novità rilevante, sia perché questa particolare versione dello smartphone non riceveva aggiornamenti da tantissimo tempo, sia perché si tratta di una variante molto più diffusa di quanto si possa immaginare. Detto questo, è necessario scendere maggiormente in dettagli per valutare l'impatto che la patch avrà suP8. Le suddette segnalazioni, a dirla ...