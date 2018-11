L' ora del sospetto

Gran Galaà del Calcio AIC - orari e programma di lunedì 3 dicembre. Sarà premiato l'11 ideale della Serie A : Partner dell'evento sono Sky Sport , Soccer Illustrated e Radio 105 . I premi Nel corso della serata verrà premiato quello che per il 2018 è stato votato come l'undici ideale della Serie ...

Le Iene - J-Ax e la tragica situazione dopo la fine della collaborazione con Fedez : come si è ridotto : Nella puntata di ieri, martedì 20 novembre, de Le Iene a essere sottoposti a una doppia intervista sono stati J-Ax e Dj Jad , ovvero, gli Articolo 31 , tornati insieme in occasione dei 25 anni di ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : i favoriti del doppio. Sarà ancora sfida a due Toni Eggert-Tobias Wendl? : La Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 prende il via ufficiale nel corso del prossimo weekend. Si correrà a Igls, in una tappa storica del calendario, nella quale inizieremo a capire chi si presenterà nel migliore dei modi alla nuova stagione. Si scenderà in pista anche per la prima prova del doppio e, in questa categoria, si può sin da ora avere una prima idea di chi potranno essere i favoriti per la conquista della Coppa di Cristallo. Su ...

Ponte Morandi - blitz dei finanzieri nella sede della ditta del carroponte. Salta l’interrogatorio dell’ad di Autostrade : La Guardia di finanza di Genova ha acquisito documenti cartacei e informatici nella sede della Weico, l’azienda che aveva iniziato a installare il carroPonte sotto l’impalcato del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto uccidendo 43 persone. Gli uomini guidati dai colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco analizzeranno la documentazione acquisita per controllare la tipologia di lavori eseguiti, le modalità degli stessi e verificare il ...

Schumacher emoziona ancora. Ma l'intervista "inedita" del 2013 è on line da tempo : Le immagini rendono struggente il ricordo del sette volte campione del mondo di F.1, a poco più di un mese dal suo cinquantesimo compleanno, che cadrà il 3 gennaio,. la vittoria più bella - ...

Cancro - “così uno zucchero contrasta la crescita delle cellule tumorali” : Un’arma dolce per contrastare il tumore. La somministrazione di uno zucchero semplice, il mannosio, da sola o abbinata alla chemioterapia rallenta la crescita tumorale nei topi. È quanto emerge da uno studio pubblicato online su Nature da un team di studiosi britannici. Sebbene si tratti di risultati promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare l’effetto di questo zucchero, avvertono i ricercatori. Ma come mai il mannosio ha ...

Stresa-Sanremese 1-2 - ancora una vittoria in zona Cesarini : biancoazzurri primi della classe davanti al Lecco : ... Alessandro Lupo Stresa: 1 Barantani, 2 Diaw, 3 Telesca , 13 Tuveri, , 4 Frascoia, 5 Bratto , 18 Brugnera, , 6 Agnesina, 7 Vanzan, 8 Gilio, 9 Armato, 10 Bernabino , 14 Scienza, , 11 Gitteh A ...

Fattura elettronica verso la moratoria delle sanzioni fino a settembre : La moratoria sulle sanzioni per la Fattura elettronica punta a guadagnare altri tre mesi. Il Governo è intenzionato ad accogliere le proposte di modifica al decreto fiscale - in discussione presso la commissione Finanze del Senato - per garantire un debutto ancora più soft dell’obbligo di Fattura elettronica tra privati...

Morta la suora più vecchia del mondo : Cecylia aveva 110 anni. Aiutò gli ebrei durante la guerra : Cecylia Roszak è Morta venerdì nel convento domenicano di Cracovia, in Polonia, dove viveva da circa 90 anni. durante la seconda guerra mondiale, la suora contribuì a proteggere diversi ebrei nella capitale lituana, Vilnius. Il segreto della sua longevità? "Imparare le lingue e pregare".Continua a leggere

orario invernale ITALO - aumento dell'offerta a 92 treni Alta Velocità al giorno : Grazie all'incremento della flotta ITALO con la progressiva entrata in servizio dei 17 nuovi elettrotreni "EVO" prodotti a Savigliano da Alstom che, in aggiunta ai 25 "AGV 575" realizzati sia nello ...

Femmina - il nuovo musical “spudorato” di Pier Francesco Pingitore : in scena dialoghi immaginari tra le done più amate e odiate della Storia : Che cosa succederebbe se per incanto le donne più amate, più ammirate, più odiate della Storia si trovassero tutte insieme su un palcoscenico? Dive, regine, attrici, cantanti, cortigiane d’ogni epoca, ciascuna con la propria Storia e la propria bellezza, pronte a sfidarsi in un reality musicale. Impossibile? Non per il regista Pier Francesco Pingitore, che ha trasformato quest’idea in uno spettacolo teatrale che debutta mercoledì 21 ...

Sorteggio Europei Under 21 2019 : fasce - possibili avversarie dell’Italia e regolamento. Date - programma - orario d’inizio e tv : Venerdì 23 novembe si svolgerà il Sorteggio degli Europei Under 21 2019 di calcio, rassegna continentale di categoria che si disputerà in Italia dal 16 al 30 giugno. Il Sorteggio avrà luogo a Bologna alle ore 18.00, le 12 Nazionali partecipanti all’evento conosceranno le proprie avversarie. Si formeranno tre gironi da quattro squadre ciascuno, le tre vincitrici e la migliore seconda classificata accederanno alle semifinali. Va ricordato ...

Il Play Store ora mostra i promemoria delle app installate in passato nella scheda Aggiornamenti : Nel Play Store di Google è apparsa una nuova scheda nella sezione Le mie app e giochi che offre la possibilità di reinstallare le applicazioni precedentemente utilizzate ma non attualmente installate sul dispositivo in uso. Non è ancora chiaro come e quando la nuova funzionalità appaia, tuttavia la feature potrebbe incoraggiare le persone a provare di nuovo app che potrebbero aver abbandonato o dimenticato. L'articolo Il Play Store ora mostra i ...

Sorteggio qualificazioni Europei 2020 : regolamento - fasce e possibili avversarie dell’Italia. Data - programma - orario d’inizio e tv : Domenica 2 dicembre (ore 12.00) si svolgerà il Sorteggio per definire i gironi di qualificazione agli Europei 2020 di calcio. A Dublino (Irlanda) conosceremo la composizione dei 10 gruppi, le prime due squadre di ogni girone accederanno alla rassegna continentale mentre gli ultimi quattro posti verranno assegnati tramite i playoff della Nations League. Le 55 Nazionali partecipanti sono state divise in sei fasce, si formeranno quattro ...