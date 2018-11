Lo Stato non recupererà l’Ici non pagata dalla Chiesa attraverso l’8 per mille

Titoli di Stato : lo spread si impenna e il Btp Italia non sfonda : Ma la cronaca degli ultimi giorni ci racconta qualcosa di molto diverso: nella prima giornata di emissione il Btp Italia ha raccolto sottoscrizioni per 481 milioni di euro, una cifra che rappresenta ...

Amazon - farsi pagare dai poveri non è mai Stato così facile : Con un poco d’ironia un titolo adatto per questi giorni. Di questi tempi “farsi pagare dai poveri” – o dai politici terrorizzati dalla mancanza di opportunità lavorative per i propri elettori, che quindi rischiano di diventare poveri – è più facile che tassare un ricco (nonostante i ricchi abbiano persino scritto ai politici per chiedere di non tagliare loro le tasse). In questi giorni il signor Bezos è più famoso del signor Musk, ...

Preservativi gratis - Salvini : “Lo Stato non entri nella camera da letto” : Matteo Salvini è tornato sulla polemica relativa all'emendamento alla manovra sui contraccettivi gratis per migranti e giovani under 26, poi ritirato da M5S per volere della Lega: "Io penso che un conto è la tutela della salute, un conto è spiegare ai ragazzi che è sempre meglio proteggersi, un conto è che lo Stato entri in camera da letto; quindi non mi sembra assolutamente una buona idea".Continua a leggere

Morricone : 'Tarantino è un cretino? Non l'ho detto - chi è Stato è un cogl...' : "Non ho mai detto che Tarantino è un cretino, chi l'ha detto è un coglione. Non ho mai detto una cosa del genere su Tarantino, figuriamoci, mi ci sono trovato talmente bene che rifarei un altro film ...

Scuola - il ministro Bussetti loda i ‘buoni maestri’ ma per lo Stato i prof non contano nulla : “L’istituzione scolastica deve essere uno dei centri propulsivi della società italiana e dei suoi valori democratici e di libertà. Per questo dobbiamo riflettere su una didattica adatta all’utilizzo in classe della tecnologia, una Scuola smart è una risorsa per il Paese […] Ciò che, tuttavia, deve rimanere centrale è il rapporto docente-studente. Non esiste innovazione senza buoni maestri’”. Il ministro dell’Istruzione, Marco ...

Non è Stato ritrovato un quadro di Picasso rubato nel 2012 : Qualcuno pensava di sì, ma è un falso usato da un collettivo artistico belga per promuovere il suo spettacolo teatrale

Costanza Caracciolo rompe il silenzio dopo il parto : "Non è Stato facile ma ne è valsa la pena" : A poche ore dalla nascita di Stella, prima figlia avuta da Bobo Vieri, la ex velina condivide con i fan tutta la sua gioia...

Claudio Amendola rivela : “Sono Stato moleStato anch’io ma non ho detto di no” : “Sono stato molestato anche io“. A rivelarlo in un’intervista a Il Messaggero è l’attore Claudio Amendola, che ha raccontato per la prima volta alcuni particolari della sua vita privata. “Ho iniziato a lavorare da giovane, ero un bel ragazzetto. Una donna più grande approfittò del suo potere per saltarmi addosso. Come ho reagito? Che dovevo fare. Ce so’ stato“, ha detto. E parlando del movimento #metoo, ...

Pierina è morta così - proprio in quel giorno. Per lei non c’è Stato nulla da fare. Una tragica e triste casualità : Ogni giorno, in Italia, 9 persone perdono la vita a causa di un incidente stradale. A spiegarlo è Sticchi Damiani, presidente Aci che, durante la giornata dedicata alle vittime della strada (cui tanti parenti si sono riuniti a piazza del Popolo a Roma, domenica 18 novembre, Ndr), ha ribadito quanto ancora ci sia da fare in termini di sicurezza e attenzione. Qualche ora prima di questa manifestazione, a pochi chilometri di distanza, una donna di ...

Chelsea - Sarri : 'Napoli? Più di così non si poteva. L'addio è Stato un po' così. La Juve si può battere' : Mi disse 'mi sto divertendo un mondo, tu?'. 'Anche io', gli risposi. Ecco, quando vivi queste situazioni, ti accorgi che sei arrivato al top", racconta l'allenatore del Chelsea in un'intervista ...

Quanto costerebbe al settore musicale - e allo Stato - non fare la riforma del copyright : Nei giorni scorsi Susan Wojcicki, amministratore delegato di YouTube, in un'intervista al Financial Times ha lanciato l'allarme sugli effetti della riforma europea del copyright. 'L'economia creativa è minacciata dall'articolo 13 della riforma del copyright dell'Ue', ha detto Wojcicki, perché rende i servizi online direttamente responsabili delle eventuali violazioni causate dai ...

Il Capo dello Stato contro lo strappo : il sì alla manovra ora non è scontato : La piega che sta prendendo lo scontro con l’Europa non trova per nulla d’accordo il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella aveva dato fiducia al governo, autorizzandolo a presentare in Parlamento la manovra; ma poi si sarebbe atteso un negoziato serio con le istituzioni Ue, di cui non ha visto traccia. La risposta del ministro Tria a Bruxel...

L'esercito di Trump non è mai Stato così debole : Le forze armate americane, uno dei pilastri su cui poggia la strategia Trumpiana dell’America First, non sono mai state così deboli rispetto ai nemici che potrebbero affrontare e attraversano un momento critico che potrebbe costare agli Stati Uniti la loro superiorità militare a livello mondiale. La

Nuoto : l’Energy for Swim 2018 è Stato cancellato. La FINA non ha approvato il meeting di Torino : Niente da fare. Le voci che erano circolate circa l’annullamento dell’Energy for Swim di Nuoto, il format show a Torino con un’importante partecipazione della Nazionale italiana e di molti atleti internazionali, hanno avuto conferma oggi. Come riporta il sito ufficiale della Fin, la manifestazione è stata cancellata perché dichiarata “not approved” dalla FINA nonostante il supporto della Federazione Italiana Nuoto. ...