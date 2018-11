Lo scandalo spese pazze travolge le Nazioni Unite

ilgiornale

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Erik Solheim, direttore del Programma delleper l"ambiente (Unep), agenzia impegnata nel contrasto ai cambiamenti climatici, è stato in questi giorni accusato di avere impiegato per "di viaggio", negli ultimi due anni, una "quantità eccessiva" di fondi dell"istituzione internazionale. L"Office of Internal Oversight Services (Oios), autorità incaricata di monitorare e promuovere la trasparenza all"interno dell"organizzazione, ha definito tale"un grave danno all"immagine dell"Onu".L"Oios contesta a Solheim, a capo dell"Unep dal 2016, di avere finora utilizzato 488.518 dollari di risorse dell"istituzione per finanziare ben "529 viaggi all"estero" e di avere sempre tenuto nascosta tale cifra alle autorità contabili del Palazzo di vetro. Molte delle trasferte effettuate negli ultimi due anni dall"alto funzionario norvegese non avrebbero avuto "alcun carattere ...