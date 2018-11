L' Italia vince contro gli Usa ma il gol arriva solo allo scadere

Calcio - l’Italia crea e vince : possesso palla da big - ma il gol è una sofferenza. Sensi risplende - Stati Uniti battuti : L’Italia continua ad avere delle croniche difficoltà a segnare, crea tantissimo, tesse delle ottime trame di gioco, dimostra un buon affiatamento in campo, non subisce gol e passo dopo passo sembra uscire dal tunnel in cui era piombata dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Questi i temi caldi emersi durante l’amichevole vinta contro gli Stati Uniti, gli azzurri si sono imposti a Gent grazie a una rete di Politano in pieno ...

Calcio - l’Italia torna a vincere in amichevole contro gli USA in una Genk piena di tifosi Italiani. Decide Politano al 94° : seconda vittoria nel recupero in tre partite : l’Italia torna a vincere, seppur in una “semplice” partita amichevole, ma torna a vincere. Gli Stati Uniti vengono piegati per 1-0 da una rete dell’interista Matteo Politano siglata al 94° minuto: è la seconda vittoria, tra partite ufficiali e amichevoli, arrivata nel recupero del secondo tempo in tre partite per i ragazzi di Mancini. Il tutto davanti ad una Luminus Arena di Genk prevalentemente composta da tifosi italiani e (per assurdo) più ...

Italia bella e vincente - Mancini sempre più convincente : la squadra si sblocca in fase realizzativa - ecco perchè è un ottimo punto di partenza : Si è conclusa un’altra partita per l’Italia, la seconda in pochi giorni, dopo il pareggio nella gara contro il Portogallo è arrivato il successo contro gli Usa, partita dominata per la squadra di Roberto Mancini ma sbloccata solamente nei minuti finali, la squadra cresce partita dopo partita e può rappresentare un importante punto di partenza per il futuro. Dopo la debacle con Ventura e la mancata qualificazione ai mondiali in ...

L'Italia di Mancini vince nel finale : Usa ko 1-0 grazie a Politano : L'Italia di Roberto Mancini conferma i tanti progressi mostrati nelle ultime uscite, conferma di avere una difesa di ferro e conferma anche un'abulia da gol quasi preoccupante. Gli azzurri, pur dominando in lungo e in largo per tutto il match, sono riusciti ad a mandare ko gli Usa solo al 94' grazie a Matteo Politano. Gli errori degli azzurri e soprattutto le grandi parate di Horvath non hanno permesso alL'Italia di segnare durante i novanta ...

L’Italia vince all’ultimo respiro - dominio contro USA e vittoria nel finale : la squadra di Mancini cresce partita dopo partita [FOTO] : 1/17 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Under 21 : altro ko per l'Italia - la Germania rimonta e vince : Ancora una sconfitta per l' Under 21 di Di Biagio , che dopo il ko con l'Inghilterra viene superata anche dalla Germania 2-1 nell'amichevole disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli Azzurrini ...

Italia Under 19 - altro k.o. in amichevole : la Slovacchia vince 4-2 : Le partite che contavano, quelle di qualificazione alla seconda fase dell'Europeo, l'ultima prima delle finali,, la Nazionale Under 19 le ha vinte. A Recanati, invece, è arrivata la seconda sconfitta ...

Golf - Molinari vince il Tour europeo : primo Italiano nella storia : un grande campione di Golf, ma è anche un campione di serietà, virtù, modestia, eleganza. È il testimonial migliore che un paese possa vantare nel mondo dello sport e chissà se l'Italia se ne sta rendendo conto. Stiamo parlando di Francesco Molinari, che ieri, al termine di una stagione eccezionale, ha vinto il Tour europeo di Golf 2018, ...

Italia-Germania Under 21 - Di Biagio : 'Giocare bene non basta - dobbiamo segnare e vincere' : Dopo il ko nell'amichevole con l'Inghilterra l'Italia Under 21 tornerà in campo contro la Germania lunedì alle 18.30 a Reggio Emilia. Alla vigilia ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dell'...

Golf - Chicco Molinari nel mito : un’icona vincente che incanta l’Italia a suon di trionfi : Una stagione da incorniciare, di quelle che sogni per tutta una vita, di quelle che speri di vivere fin da bambino quando immagini un futuro roseo e luminoso. Chicco Molinari ricorderà per sempre questo magico 2018, l’anno della sua definitiva consacrazione, quello in cui ha scalato tutte le gerarchie del Golf internazionale e ha regalato perle storiche all’Italia e non solo: il torinese è stato impeccabile dall’inizio alla ...

Nations League - al Portogallo basta un pareggio per andare alle finali ma l’Italia di Mancini continua a convincere [FOTO e VIDEO] : 1/20 AFP/LaPresse ...

Rugby - l Italia non abbatte il tabù l Australia vince 26-7 : PADOVA - Niente da fare per l'Italia del Rugby nel test match contro l'Australia disputato allo stadio Euganeo di Padova. I Wallabies hanno battuto gli Azzurri per 26-7 con le mete di Koroibete al 29' ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia puoi solo vincere. Dalla Croazia si può volare in Serbia e Lettonia : La nazionale Italiana di Basket femminile ha la possibilità di governare il proprio destino. Questa sera la squadra di coach Marco Crespi si gioca in Croazia una fetta molto grande della Qualificazioni agli Europei del prossimo anno. Vincendo in terra croata, le azzurre prenoterebbero il biglietto per la manifestazione continentale, che si giocherà in Serbia e Lettonia. Una sfida, dunque, semplicemente fondamentale, perchè la situazione in ...

Nba - Gallinari vince il derby Italiano contro Belinelli : NEW YORK, Stati Uniti, - Danilo Gallinari con i suoi Clippers vince il derby tutto italiano contro Marco Belinelli e gli Spurs, al terzo ko di fila in trasferta. Il match, disputato nella notte ...