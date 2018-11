fondazioneserono

: Linfociti T mirati contro il virus di Epstein-Barr nel trattamento delle forme progressive di sclerosi multipla… - cesareserono : Linfociti T mirati contro il virus di Epstein-Barr nel trattamento delle forme progressive di sclerosi multipla… - zazoomblog : Linfociti T mirati contro il virus di Epstein-Barr nel trattamento delle forme progressive di sclerosi multipla -… - zazoomnews : Linfociti T mirati contro il virus di Epstein-Barr nel trattamento delle forme progressive di sclerosi multipla -… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Un gruppo di ricercatori australiani ha eseguito una valutazione pilota dell’efficacia della somministrazione diildiin persone conprogressive di sclerosi multipla. La terapia è stata ben tollerata e si sono osservati miglioramenti clinici.Da tempo aldiè stato attribuito un ruolo nei meccanismi di sviluppo della sclerosi multipla e, in particolare, si ipotizza che l’infezione determinata da questoprovochi l’attivazione diB in grado di danneggiare il sistema nervoso centrale, accumulandosi in questo distretto a causa di un difetto della funzione di un tipo diT citotossici definiti CD8+. Le conoscenze accumulate riguardo alla relazione fra infezione dadie sclerosi multipla hanno stimolato vari filoni di ricerca, fra i quali quello che ha valutato l’impiego di ...