Linea ferroviaria tra Napoli e Bari | al via i lavori sulla Napoli-Cancello

Esplosione sulla Linea ferroviaria Napoli-Salerno - fiamme in galleria : cinque feriti : Sono rimasti gravemente feriti i cinque operai che si trovavano al lavoro nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria del gruppo Trenitalia-Ferrovie dello Stato, lungo la tratta che collega la città di Napoli a quella di Salerno. L'incidente che ha causato il ferimento dei manovali si è verificato in seguito ad un'improvvisa Esplosione, dal quale è scaturito un grosso incendio che ha coinvolto il tratto che da Nocera Inferiore procede ...

Incendio in galleria sulla Linea ferroviaria Napoli-Salerno : ferito in gravi condizioni : In un tunnel della linea ferroviaria Napoli-Salerno, un operaio 40enne è rimasto ferito nell’esplosione di una bombola di gas, che ha causato un Incendio: l’uomo è ricoverato in Terapia Intensiva Grandi Ustionati all’ospedale Cardarelli, ha ustioni profonde che interessano il 40% della superficie corporea, è sveglio, con respiro spontaneo, stabile emodinamicamente. E’ il bollettino medico diramato dal direttore sanitario ...

Rogo nella galleria Santa Lucia della Linea ferroviaria Napoli-Salerno - feriti cinque operai : Un incendio nella galleria Santa Lucia, sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno, è divampato alle 2.35 di questa notte, nell'ambito di interventi di manutenzione programmati durante la sospensione della circolazione ferroviaria. Secondo quanto riferisce Rfi, la causa del Rogo "sarebbe da attribuire all'esplosione di una bombola, utilizzata per le attività manutentive, che ha coinvolto un mezzo d'opera della ditta Salcef che opera ...

Maltempo Alto Adige : riaperta Linea ferroviaria della Val Venosta : “La sicurezza deve avere sempre la priorità“. Con queste parole l’assessore alla mobilità, Florian Mussner, annuncia la riapertura al traffico ferroviario della linea della Val Venosta, interrotta dopo l’ondata di Maltempo di fine ottobre tra le stazioni di Naturno e Laces per il rischio di frane e smottamenti. Diverse squadre di intervento, nei giorni scorsi, sono state all’opera in numerosi punti del tracciato per ...

Incredibile in Puglia : rubati i binari della Linea ferroviaria Gioia del Colle – Rocchetta Sant’Antonio [FOTO] : 1/12 ...

Operai ancora al lavoro sulla Linea ferroviaria Genova-La Spezia : La Spezia - Proseguiranno fino a domani sera, lunedì 29 ottobre, le operazioni di ripristino dei danni all'infrastruttura nella tratta tra Chiavari e Santa Margherita Ligure, linea Genova-La Spezia, a ...

Maltempo Calabria : ripresa la circolazione ferroviaria della Linea Jonica : E’ ripresa alle 18.00 la circolazione ferroviaria sulla linea Jonica, sospesa alle 14.45 fra Crotone e San Leonardo di Cutro per l’allagamento di 400 metri di binari nella stazione di San Leonardo di Cutro, causato dal Maltempo che ha interessato la zona. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Catanzaro Lido e Crotone e, con tre operatori, ha fornito assistenza alle persone. Coinvolti due ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione sulla Linea ferroviaria Messina-Palermo : E’ ripresa alle 10, dopo l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria sulla linea Messina–Palermo, interrotta alle ore 06:45 fra le stazioni di Cefalù e Campofelice, per i danni causati da rami di alberi caduti sui cavi di alimentazione elettrica in seguito al Maltempo. Tra Cefalù e Ogliastrillo la circolazione dei treni è tornata alla normalità; rallentato il traffico ...

Maltempo Sicilia : circolazione sospesa sulla Linea ferroviaria Palermo-Messina : A causa del Maltempo (che ha provocato il crollo di un albero sui binari) e di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, la circolazione è sospesa sulla linea ferroviaria Palermo–Messina, tra Cefalù e Campofelice. Sul posto i tecnici di Rfi. L'articolo Maltempo Sicilia: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina sembra essere il primo su Meteo Web.

Transiberiana - crolla viadotto sulla Linea ferroviaria : sfiorato un treno merci - un ferito. Il video del cedimento : Nella città di Svobodny, regione dell’Amur, in Russia, un viadotto è parzialmente collassato sui binari della ferrovia Transiberiana. Il ponte era stato costruito nel 1982. Nel video, si vede il momento del cedimento pochi secondi dopo il passaggio di un treno merci. Sul ponte, tuttavia, stava transitando un camion: l’autista è rimasto coinvolto nell’incidente ed è stato portato in ospedale con le gambe rotte e una ferita alla ...

Maltempo - alluvione in Calabria : interamente percorribile la Linea ferroviaria ionica : Riattivato questa mattina alle 5, con la partenza del primo treno, il tratto della ferrovia ionica fra Catanzaro Lido e Crotone, interrotto nei giorni scorsi a causa del forte Maltempo che ha colpito la Calabria. Trenitalia aveva attivato dei bus sostitutivi ed un numero verde per l’utenza al fine di fornire le informazioni necessarie sulla situazione della tratta ionica che pertanto ora è percorribile per intero. Le piogge avevano ...

Maltempo Calabria : Linea ferroviaria jonica ancora interrotta : A causa dell’ondata di Maltempo che da due giorni sta colpendo la Calabria, permangono criticità in riferimento alla circolazione ferroviaria sulla linea jonica. In particolare, il traffico ferroviario è sospeso dalle 5 fra Catanzaro Lido e Crotone. Dalle 06:40 interrotta anche la Crotone – Sibari. L’impraticabilita’ delle strade, allagate, impedisce a Trenitalia (Gruppo FS Italiane) di organizzare un servizio sostitutivo ...