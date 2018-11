L' Europa boccia la manovra

Manovra - l'Ocse boccia il governo : "L'Italia è un rischio per l'Europa" : "L'Italia rappresenta un rischio per l'Europa". Presentando l'Economic Outlook 2018 a Parigi, la capo economista dell'Ocse, Laurence Boone, lancia l'allarme ponendo l'accento soprattutto sull'innalzamento dello spread tra i Btp decennali e i Bund tedeschi, anche se almeno per il momento "il contagio è limitato". A preoccupare, però, non è solo il differenziale. Secondo il report, infatti, "la crescita economica dell'Italia ha perso slancio e ...

Manovra bocciata dalla Commissione Ue : "La procedura di infrazione è giustificata" | Ocse : "Rischi in Europa - uno è l'Italia" : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Manovra - anticipazione da Bruxelles : l'Europa ci boccia sul debito e non sul deficit - disastro economico : La Commissione Ue boccia la Manovra italiana , ma lo scenario è il peggiore possibile. Pochi dubbi sul verdetto atteso da Bruxelles: sarà negativo. Secondo Repubblica , però, il 'no' dell'Europa non ...

Migranti - il Consiglio d'Europa boccia il dl sicurezza : 'Mette in pericolo il rispetto dei diritti umani di profughi e richiedenti asilo' dicono. Replica al vetriolo del vicepremier Salvini: 'Non conoscono il provvedimento è ora di dire basta a lezioni e ...

Dl Sicurezza - il Consiglio d’Europa lo boccia : “È un passo indietro per i diritti umani” : Il commissario Dunja Mijatovic ha espresso preoccupazione per il decreto Sicurezza di Matteo Salvini: "Sono preoccupata per una possibile regressione che andrebbe contro la tradizionale accoglienza italiana delle persone che hanno bisogno di protezione". Secondo il Consiglio d'Europa, non consentendo ai migranti di accedere al sistema Sprar, sarà più difficile integrarli.Continua a leggere

Digitale - Italia bocciata in Europa : è agli ultimi posti in quasi tutti i parametri : Tra i 28 Paesi che compongono il vecchio continente il nostro paese è al 25esimo posto nel punteggio Desi 2018, ovvero l'indicatore della Commissione europea che misura il livello di attuazione dell'Agenda Digitale di tutti gli Stati membri

Da Ravello la Carta della cultura. Boccia : ridurre i divari in Italia e in Europa : forum italo-tedesco 09 novembre 2018 Confindustria-Bdi: «La Ue non è perfetta ma è cruciale per cittadini e imprese» Cultura ed economia «Affrontiamo una questione culturale prima che politica - ha ...

L’Ue boccia l’economia italiana : “Deficit al 2 - 9% e ultimi in Europa per la crescita” : Le previsioni autunnali della Commissione europea bocciano l'economia italiana e smentiscono le previsioni ottimistiche del governo. L'Italia sarà il Paese con la crescita più bassa di tutta l'Europa nel 2018, 2019 e 2020. Ma non solo, perché il deficit italiano è dato in netto aumento: nel 2019 raggiungerà il 2,9% per poi sforare la soglia critica del 3% l'anno successivo.Continua a leggere

Italia-Europa : che impatto può avere la bocciatura del DEF su economia reale e imprese? : Luciano Greco, Professore di Scienza delle Finanze Università degli Studi di Padova, ha illustrato brevemente i termini della controversia di queste settimane sui conti pubblici tra Governo italiano ...

Quanto siamo nella me**a ora che l Europa ha bocciato la Manovra? : Per capire meglio cosa ci aspetta, abbiamo chiesto qualche chiarimento a Francesco Saraceno , macroeconomista dell' OFCE di Parigi e autore di La scienza Inutile. Tutto ciò che non abbiamo voluto ...