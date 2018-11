Lega | presente anche Marotta al Consiglio informale di oggi

Muos - M5s : “Governo non si presenterà in giudizio contro il ricorso”. I Legali : “Così può essere un boomerang” : Dietrofront, ma non troppo. Il governo non sarà presente al ricorso per fermare il Muos, è questa la novità dopo l’incontro con la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, degli esponenti siciliani del Movimento 5 stelle: il consigliere regionale, Giampiero Trizzino, e il presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo. Un patto di non belligeranza con i No Muos sbandierato dal M5s Sicilia con soddisfazione: “Un fatto ...