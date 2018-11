Lega e M5s hanno trovato l' accordo sui soldi ai partiti 

agi

: Hanno massacrato Berlusconi sulle leggi “ad personam” ed ora, a scrutinio segreto, #M5S e #Lega votano l’emendament… - patriziaprestip : Hanno massacrato Berlusconi sulle leggi “ad personam” ed ora, a scrutinio segreto, #M5S e #Lega votano l’emendament… - lucianonobili : Se me l’avessero detto un anno fa non c’avrei creduto: stasera la maggioranza #Lega #M5S è andata in frantumi votan… - MatteoRichetti : #Lega e #M5S hanno la maggioranza per votare il vergognoso condono di Ischia e lo sversamento dei fanghi tossici e… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Alla fine M5s eraggiungono l'suiai partiti. Ma i giallo-verdi tirano dritto sull'agente sotto copertura, e bocciano tutte le modifiche chieste dalle opposizioni. La maggioranza apre, invece, all'eliminazione dell'obbligo di arresto in flagranza per i corrotti, che viene eliminato dal disegno di legge ( da ora ddl), e media con le opposizioni sulle cause di non punibilità per escludere dai reati quello di traffico di influenze illecite. A farsi promotore della trattativa è lo stesso Matteo Salvini - dopo sollecitazioni giunte da Pd e Forza Italia - presente in Aula quasi per l'intera giornata (mentre Luigi Di maio e Giuseppe Conte dopo alcune ore abbandonano Montecitorio). Dopo un'altra mattinata di tensioni sia interne alla maggioranza che con le opposizioni, in serata si velocizzano, con diversi ...