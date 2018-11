Le richieste della Gallura al ministro Salvini

Dalla Consulta della Moda le richieste per sostenere il comparto : Siamo pertanto " conclude un interlocutore chiave dell' economia italiana per il quale è doveroso fare interventi strutturali".

Sanatoria su Imu - Tasi e bollo auto Manovra - le richieste della Lega : Proposta della Lega sulla Manovra: estendere il condono fiscale anche alle imposte patrimoniali degli enti territoriali, come Ici, Imu, Tasi, bollo auto. Altra idea: introdurre una tassa sui trasferimenti Segui su affaritaliani.it

Basket - l’ombra della procura antidoping su Scafati (A2) : richieste squalifiche sulla base di un post su Facebook di coach Calvani : Una vicenda abbastanza inconsueta sta movimentando in negativo l’inizio di stagione della Givova Scafati, inserita nel girone Ovest di Serie A2. Un post su Facebook del suo coach, Marco Calvani, rischia di generare una serie di pesanti conseguenze, almeno secondo le volontà della procura nazionale antidoping. Nella foto postata su Facebook da Calvani nello scorso settembre sono ritratti due giocatori di Scafati, Gabriele Romeo (a destra) e ...

In vista della riunione della BCE migliorano le richieste di EUR : L'EUR/USD si consolida intorno a 1,14 in vista della riunione della BCE By Arnaud Masset Oggi la Banca Centrale Europea non dovrebbe modificare la sua politica. Tuttavia, alla luce della cifra deludente diffusa ieri riferita al PMI dell'Eurozona, non si può escludere che Mario Draghi adotti toni più cauti sulle prospettive di crescita. A ottobre, il ...

Una : le richieste dell'associazione a sostegno delle imprese della nautica : L'area del refit & repair di grandi yacht, considerata fino a pochissimi anni fa una nicchia di mercato dello yachting, va oggi a comporre significativamente l'economia globale dell'industria nautica ...

Ecco come cambierà Android per adeguarsi alle richieste della Commissione Europea : Dopo aver ricevuto una multa record dalla UE per abuso di posizione dominante riguardante Android, Google presenta il suo appello e annuncia nuove misure per adeguarsi. L'articolo Ecco come cambierà Android per adeguarsi alle richieste della Commissione Europea proviene da TuttoAndroid.

Davide Casaleggio ha chiesto 15 giorni di proroga per adeguare la piattaforma Rousseau alle richieste del Garante della privacy : Davide Casaleggio – che tramite la Casaleggio Associati è proprietario del Movimento 5 Stelle e controlla la piattaforma online usata dal partito, “Rousseau” – ha chiesto al Garante per la privacy una proroga per adeguare la piattaforma a quanto deciso più di The post Davide Casaleggio ha chiesto 15 giorni di proroga per adeguare la piattaforma Rousseau alle richieste del Garante della privacy appeared first on Il Post.

RIFORMA PENSIONI 2018/ Non solo Quota 100 - le richieste del mondo della scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 3 ottobre. Non solo Quota 100, le richieste del mondo della scuola. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 05:58:00 GMT)

Crac Banca Etruria - oggi le richieste della Procura per Bronchi - Fronasari - Berni e Soldini : E' il giorno della requisitoria del Pm. Il giorno in cui la Procura di Arezzo farà le sue richieste in merito ai procedimenti con rito abbreviato per quattro imputati eccellenti: Bronchi, Fornasari, ...