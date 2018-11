Le ossa ritrovate non apparterrebbero ad Orlandi o Gregori

Identificate le ossa ritrovate a Firenze sulla A1 : appartengono a Imane Laloua. L'ombra della setta satanica sulla sua morte : Sono di una donna di origine marocchina, Imane Laloua, le ossa scarnificate che vennero ritrovate lungo l'autostrada del Sole, nei pressi di Barberino del Mugello, nel 2006. Un "cold case" parzialmente risolto dalla procura di Firenze grazie al Dna. Adesso, però le indagini vanno avanti, per capire chi abbia ridotto in quel modo la ragazza, scomparsa da casa, da Prato, nel 2003, all'età di 32 anni. I suoi resti vennero infatti ritrovati in ...

Nunziatura : da un primo esame le ossa ritrovate sarebbero di una persona di 25-35 anni : sarebbero le ossa di una persona adulta, approssimativamente tra i 25 e i 35 anni di età, quelle ritrovate nei giorni scorsi sotto il pavimento della Nunziatura di Roma. Lo dice all'Agi Giovanni Arcudi, direttore di Medicina Legale all'università di Tor Vergata, nominato consulente dal Vaticano nell'ambito dell'indagine della procura capitolina che vuole fare luce sull'eventualità che si ...

Vaticano - ritrovate altre ossa all'interno della Nunziatura : Ulteriori resti sono stati rinvenuti nella pertinenza della Nunziatura Apostolica, che è di proprietà del Vaticano. Si presume che questo secondo ritrovamento possa essere utile alla causa: comprendere di chi siano le ossa segnalate dalla Gendarmeria della Santa Sede qualche giorno fa.Bisognerà, come specificato più volte, aspettare l'esito dei primi esami. Il tempo previsto corrisponde a circa una settimana, ma c'è pure chi parla della ...

Sarebbero di una ragazza le ossa ritrovate in Vaticano. Gli esperti : "Ma i corpi potrebbero essere due" : Per avere qualche certezza bisognerà aspettare ancora, forse anche meno di una settimana. Ma dai primi esami della Polizia Scientifica sui resti umani trovati in una depandance della Nunziatura ...

Roma : le ossa ritrovate in Nunziatura non sarebbero moglie custode : Roma – Le ossa ritrovate nella Nunziatura Apostolica di via Po, a Roma, “non sono della moglie del custode” che ha alloggiato nell’edificio all’interno di Villa Giorgina. L’anticipazione e’ di ‘Chi l’ha visto?’: secondo fonti del programma di Raitre, infatti, la donna non e’ scomparsa. Nei giorni successivi al ritrovamento si era parlato di litigi all’interno della coppia ...

Roma - oggi i primi risultati sulle ossa ritrovate nella Nunziatura Apostolica : Dovrebbero arrivare nella giornata di lunedì 5 novembre i primi risultati sulle ossa rinvenute nei giorni scorsi all'interno della Nunziatura Apostolica di Roma . Gli inquirenti, nel pomeriggio, ...

ossa ritrovate nella Nunziatura : analizzati i denti - sono di due donne? - Ultime Notizie Flash : Ossa ritrovate nella Nunziatura: analizzati i denti, sono di due donne? Ecco le Ultime Notizie sulle Ossa che potrebbero essere di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Roma - ossa ritrovate nella Nunziatura compatibili con un'adolescente : esami su dente - Spunta una pista alternativa : La sparizione misteriosa della moglie del custode - L'uomo, come riporta Il Corriere della Sera , ebbe numerosi litigi con sua moglie, fino a quando quest'ultima sparì in circostanze mai chiarite. Un ...

Roma - ossa ritrovate nella Nunziatura compatibili con un'adolescente - Spunta una pista alternativa : La sparizione misteriosa della moglie del custode - L'uomo, come riporta Il Corriere della Sera , ebbe numerosi litigi con sua moglie, fino a quando quest'ultima sparì in circostanze mai chiarite. Un ...

Le ossa ritrovate nella Nunziatura sono compatibili con un'adolescente | C'è anche la pista della moglie dell'ex custode : Oltre alla scomparsa di Orlandi e Gregori, c'è un'altra ipotesi al vaglio: i resti potrebbero appartenere alla moglie del custode sparita in circostanze finora mai chiarite negli anni 60

Emanuela Orlandi - ossa ritrovate compatibili con un'adolescente. E spunta una pista alternativa : Mentre si attendono gli esami del Dna, c'è un'altra ipotesi al vaglio: i resti potrebbero appartenere al cadavere della moglie del custode scomparsa in circostanze finora mai chiarite negli anni Sessanta.Continua a leggere

Roma - ossa ritrovate nella Nunziatura compatibili con unadolescente - Spunta una pista alternativa : Le ossa trovate nella Nunziatura apostolica a Roma sarebbero compatibili con un'adolescente di età compresa tra i 12 e i 16 anni, come lo erano sia Emanuela Orlandi sia Mirella Gregori al momento ...

“Le ossa ritrovate sono compatibili con un’adolescente” : Il corpo minuto di una donna di bassa statura. Caratteristiche che possono far pensare a un’adolescente di età compresa tra i 12 e i 16 anni, come lo erano sia Emanuela Orlandi sia Mirella Gregori al momento delle loro scomparse, nel 1983. Ma che sono compatibili anche con un’altra ipotesi, sulla quale lavorano gli inquirenti. ...

ossa ritrovate - forse lì dagli Anni 60 : 22.12 Il pavimento sotto al quale nei giorni scorsi sono state trovate Ossa umane non sarebbe stato posato nel 1983 (anno della scomparsa, in periodi diversi, di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori,ndr) né che in quel' l'epoca l'edificio, di proprietà del Vaticano, sia stato ristrutturato. Ci troviamo a Roma nella sede della Nunziatura apostolica. Poi, l'ultima ristrutturazione risalirebbe agli Anni 60. Un'ipotesi "come tante altre", senza la ...