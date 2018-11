Le notizie del giorno – Le ultime sulle voci di rinvio del match Lazio-Milan

calcioweb.eu

: #Borsa Milano chiude in forte rialzo +1,41%. Lo #spread tra Btp e Bund chiude in calo a 309 punti base da 326 di ie… - Agenzia_Ansa : #Borsa Milano chiude in forte rialzo +1,41%. Lo #spread tra Btp e Bund chiude in calo a 309 punti base da 326 di ie… - Agenzia_Ansa : L'#Ue boccia la #manovra. 'La regola del debito violata giustifica avvio procedura' #ANSA - DPCgov : #EFDRR Iniziati oggi a Roma i lavori del Forum Europeo sulla Riduzione del Rischio. Foto, notizie e aggiornamenti n… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Ledel– La partitavalida per la 13^ giornata del campionato di Serie A non è a rischio e si giocherà regolarmente. Dopo la pausa per le Nazionali che ha visto la squadra di Roberto Mancini impegnata prima con il Portogallo per la Nations League e poi con gli Usa in amichevole (pareggio e vittoria per gli azzurri), si torna in campo per il massimo campionato italiano, in particolar modo partite molto importanti valide per le zone altissime della classifica, una partita che preannuncia spettacolo è sicuramente quella tra, due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma e puntano alla qualificazione in Champions League.non è a rischioAlfredo Falcone/LaPresse Nelleore sono circolatesu un rischiodella gara di campionato tra, è stato annunciato maltempo nella Capitale ...