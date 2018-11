Dipende solo dai soldi! L'inaspettata risposta di J-Ax (Di mercoledì 21 novembre 2018) Nell'ultima puntata de Le Iene a essere sottoposti a una doppia intervista sono stati J-Ax e Dj Jad, ovvero, gli Articolo 31, tornati insieme in occasione dei 25 anni di carriera del rapper. La loro intervista ha creato nel web molto chiacchiericcio in particolar modo per una risposta data proprio da J-Ax riguardo quale reality-show preferisse partecipa tra l'Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip.



Di fronte a questa domanda, il rapper ha risposto "A me andrebbero bene tutti e due Dipende da quanto mi pagano". Questa risposta non è per nulla piaciuta agli spettatori a casa che hanno subito additato a J-Ax di essersi venduto al business e di aver perso la credibilità che si era costruito negli anni '90 con le sue canzoni.

