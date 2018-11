Lazio-Milan | le probabili formazioni | Gattuso in emergenza

Lazio - Berisha : prove da titolare : con il Milan l'esordio dal 1'? : Valon Berisha studia da titolare in attesa della prima volta in A. Ancora una presenza dal primo minuto con il Kosovo per il centrocampista della Lazio: ieri è stato confermato dal via contro l'...

Lazio-Milan non è a rischio : la situazione in vista della giornata di Serie A : La partita Lazio-Milan valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A non è a rischio e si giocherà regolarmente. Dopo la pausa per le Nazionali che ha visto la squadra di Roberto Mancini impegnata prima con il Portogallo per la Nations League e poi con gli Usa in amichevole (pareggio e vittoria per gli azzurri), si torna in campo per il massimo campionato italiano, in particolar modo partite molto importanti valide per le zone ...

Serie A - il programma della 13a giornata : la Juventus ospita la Spal - spicca Lazio-Milan : Archiviata la sosta per le nazionali che ha visto protagonista anche la nostra Italia in Nations League contro il Portogallo (0-0) ed in amichevole contro gli USA (vittoria per 1-0 con gol di Politano) è di nuovo tempo di campionato: si apre il weekend di Serie A che si concluderà lunedì sera con il Monday Night tra Cagliari e Torino alle 20.30. Una 13a giornata che dà il via un ciclo fondamentale fino a Natale nel quale si delineeranno con ...

Lazio - Milinkovic-Savic ok per il Milan. Dubbio Lucas Leiva : La Lazio corre veloce verso il Milan con tre notizie di giornata, due buone e una cattiva. Partiamo con le prime: Milinkovic ha smaltito i problemi fisici al ginocchio ed è tornato a disposizione di ...

Lazio-Milan - il punto della situazione sugli infortunati : Il campionato sta finalmente per tornare e domenica alle 18.00, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena il “big match” della tredicesima giornata, che vede scontrarsi Lazio e Milan in uno scontro diretto che vale il momentaneo quarto posto, in una partita all’insegna degli infortuni.Qui LazioI bianco celesti, reduci dal pareggio in trasferta con il Sassuolo, arrivano alla sfida con l’incognita centrocampo: Lucas ...

Lazio - Milinkovic-Savic punta il Milan. Ma Leiva resta in dubbio : Riecco Sergej Milinkovic. Il centrocampista è sul campo alla ripresa degli allenamenti della Lazio di questa mattina a Formello. Smaltito l'affaticamento muscolare che aveva causato il rientro ...

Cristiano Ronaldo - la riveLazione dell'ex Milan Fassone : 'Mister Li lo voleva - incontrammo Mendes e poi...' : ' Mr Li voleva Cristiano Ronaldo perché riteneva che avesse una grande forza sul mercato cinese. Il giocatore voleva andarsene da Madrid'. A distanza di qualche mese dal suo addio al Milan Marco ...

Lazio-Milan - Gattuso ha fatto le sue scelte tra mille difficoltà : ecco l’11 scelto per l’assalto al 4° posto : Gennaro Gattuso conosce bene l’importanza della gara di domenica tra la Lazio ed il suo Milan alle prese con una serie incredibile di infortuni Gennaro Gattuso dovrà fare i miracoli per schierare un 11 competitivo nella gara di domenica pomeriggio contro la Lazio. Il suo Milan è alle prese con una serie di gravi infortuni che sta condizionando inevitabilmente la stagione rossonera, ma il tecnico chiede di guardare avanti con fiducia ...

Serie A - pronostici 13ª giornata : Lazio-Milan - favoriti i biancocelesti : Dopo le settimane di stop per via della sosta nazionali, torna la Serie A. Juve, Napoli e Inter sulla carta sono favorite, appena dietro si affrontano Lazio e Milan nel big match di giornata e Genoa-Sampdoria si scontrano nel Derby della Lanterna che promette spettacolo. Analizziamo nel dettaglio ogni partita del massimo campionato per fornire i migliori pronostici e piazzare la schedina vincente. Sabato 24 novembre ore 15:00 | ...

Lazio - allo stadio con MarathonBet : biglietti omaggio per la sfida al Milan : MarathonBet, sponsor di maglia della S.S. Lazio, punta a stupire quotidianamente i tifosi biancocelesti offrendo loro la possibilità di vivere esperienze straordinarie al fianco della squadra. I supporters della Lazio hanno visto le loro foto comporre i numeri di maglia dei loro campioni durante il posticipo serale del big match di campionato Lazio – Inter […] L'articolo Lazio, allo stadio con MarathonBet: biglietti omaggio per la sfida al ...

Lazio - Lotito : 'Noi meno vincenti solo di Juve - Milan e Inter. Sul fatturato...' : Claudio Lotito, presidente della Lazio , ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport: 'Non vorrei che si dimenticasse che la Lazio, dopo Juve, Inter e Milan è la squadra che ha vinto più di tutti sotto la mia gestione. Noi abbiamo saputo coniugare il risultata economico col ...

Milan - Gattuso spera di recuperare due giocatori per la Lazio : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, il Milan farà di tutto per recuperare Calhanoglu e Calabria in vista della sfida di domenica contro la Lazio.

Milan - Gattuso pensa al 3-5-2 contro la Lazio : Stefano Cantalupi, nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, analizza le possibili soluzioni tattiche per i rossoneri in vista della sfida con la squadra di Simone Inzaghi. Cristian ...

Nazionale - alcuni azzurri lasceranno il ritiro dopo la gara contro il Portogallo : “protestano” Lazio e Milan : Roberto Mancini ha deciso di far rientrare anzitempo dalla Nazionale alcuni calciatori al momento nella rosa azzurra La Nazionale italiana di Roberto Mancini si appresta a giocare due gare nel giro di pochi giorni. La prima sarà una gara ufficiale valida per la Nations League contro il Portogallo, la seconda un’amichevole contro gli USA. Ebbene, sembra proprio che alcuni big dell’Italia lasceranno il ritiro azzurro dopo il ...