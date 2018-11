Lazio | in tre per far coppia con Immobile

Maltempo - nel Leccese cade albero sui binari : ferma la circoLazione dei treni : circolazione ferroviaria interrotta tra Casarano e Novoli, in provincia di Lecce, a causa di una tromba d’aria che ha sradicato un albero finito sui binari. Non si registrano feriti ne’ tra i passeggeri ne’ tra il personale di bordo nonostante il treno abbia preso in pieno il tronco e sia finito fuori dai binari. Sul posto assieme ai tecnici della ferrovia dello Stato sono a lavoro i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo, nel ...

Problemi per i treni fra Pistoia e Montale - ritardi e cancelLazioni : Pistoia, 19 novembre 2018 - A causa di un guasto agli impianti di circolazione questa mattina ci sono stati ritardi e anche cancellazioni sulla linea Firenze-Viareggio. Il problema si è verificato tra ...

Banche : Ciambetti consegna reLazione a procuratori di Vicenza e Treviso : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - “Se per Paolo Gentiloni la Commissione d’inchiesta parlamentare sulle Banche fu un tentato suicidio dell’allora partito di maggioranza, non altrettanto possiamo dire per l’approfondimento svolto dal Consiglio regionale del Veneto: qui si è lavorato bene, in maniera pro

Maltempo : sindaco di Belluno - tempi stretti per le segnaLazioni di danni dai cittadini : Sono disponibili sul sito del Comune di Belluno i moduli per la ricognizione dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive in occasione dei fenomeni meteo che tra fine ottobre e i primi giorni di novembre hanno sconvolto il Bellunese. “Chiediamo a tutti i cittadini di presentare in fretta le proprie segnalazioni. – l’appello del sindaco, Jacopo Massaro – La Regione ha messo a disposizione ieri i moduli e i comuni ...

Napoli-Salerno - esplode bombola : feriti 5 operai. Sospesa la circoLazione dei treni : Cinque operai sono rimasti feriti a causa di un incendio scoppiato nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria Napoli-Salerno, nel tratto che va da Nocera Inferiore e il capoluogo salernitano. Lo rende noto l’ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato. L’incendio, scoppiato alle 2.35 della scorsa notte, sarebbe stato innescato dall’esplosione di una bombola, mentre erano in corso lavori di manutenzione programmati. Ora la circolazione dei ...

Arbitro aggredito nel Lazio - ecco la “Partita dell’amicizia” : arbitreranno due calciatori - poi il terzo tempo : Ovviamente non c’è calcio senz’Arbitro, ma la voglia di giocare e confrontarsi per dire no alla violenza è sempre più forte e sentita soprattutto dalle giovani leve. È quanto accade all’Ottavo Municipio di Roma dove sabato 17 novembre, quando i campionati nelle serie minori resteranno fermi per lo sciopero indetto dall’Associazione italiana arbitri (AIA) come forma di protesta contro l’aggressione del giovane ...

Treni - il Parlamento Ue chiede risarcimenti più alti per ritardi o cancelLazione : Più risarcimenti se il treno è in ritardo e maggiore assistenza per le persone a mobilità ridotta. È quanto hanno chiesto gli europarlamentari che hanno votato a favore di nuove regole per rafforzare ...

Influenza 2018/2019 : nel Lazio disponibili oltre 1 milione di dosi di vaccino : oltre 1 milione di dosi di vaccino antInfluenzale a disposizione nella Regione Lazio. L’obiettivo della campagna 2018-2019 è quello di consolidare e incrementare i risultati raggiunti l’anno passato e per farlo sono state incrementate le dosi del vaccino a disposizione che saranno distribuite grazie all’impegno di oltre 5 mila medici tra medicina generale, pediatri di libera scelta e i servizi vaccinali delle Asl. A presentare ...

Vaccino antinfluenzale. Zingaretti : 'Nel Lazio a disposizione oltre 1 milione di dosi' : Siamo molto contenti, sia per questo premio sia perché confidiamo che una buona campagna di comunicazione aiuterà ancora di più la scienza a prevalere in questa battaglia di civiltà, perché di questo ...

Wall Street : previsto avvio poco mosso - oggi il dato sull'infLazione : A questo si aggiungono le incertezze sull'Europa, con le questioni Brexit e manovra Italia ancora aperte, mentre dalla Germania, motore dell'economia europea, è giunto un debole Pil trimestrale che ...

Perché bere caffè a coLazione potrebbe essere sbagliato : Il caffè della mattina è un piacere a cui pochissimi italiani sarebbero disposti a rinunciare. La sveglia suona, il primo occhio comincia lentamente ad aprirsi, ed ecco che tutto ciò che si desidera è una fumante tazza di caffè bollente, per iniziare la giornata al meglio e convincere anche il secondo occhio a rimanere vigile. Attenzione, però, Perché a quanto pare tutto questo sarebbe alquanto inutile, se non addirittura dannoso. O almeno così ...

Spagna - infLazione oltre il target BCE : Confermata in crescita l'inflazione in Spagna, oltre il target fissato dalla BCE, 2%,. Secondo l' ufficio statistico spagnolo INE , nel mese di ottobre, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato ...