Laura Pausini la confessione inaspettata | “Ho trascorso giorni in lacrime”

Ripartire da zero in Il coraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci (audio e testo) : Il coraggio di andare di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci ci propone una lezione da studiare e non dimenticare facilmente. Il brano è finalmente arrivato in tutte le piattaforme digitali dopo l'anteprima riservata alle radio e ha già conquistato anche i fan più scettici. Già nota nella versione contenuta in Fatti sentire, Il coraggio di andare rivive ora nella resa a due voci con la presenza di Biagio Antonacci che va ad arricchire la ...

Laura Pausini con Biagio Antonacci in : "Il coraggio di andare" : Milano, 20 nov. , askanews, - Un inedito duetto di due icone della musica pop: Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme sulle note del brano "Il coraggio di andare", in radio da oggi, martedì 20 ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci/ "Il coraggio di andare" - da oggi in radio il duetto inedito - IlSussidiario.net : Laura Pausini e Biagio Antonacci: "Il coraggio di andare", da oggi in radio il duetto inedito. Versioni disponibili negli store italiani e spagnoli

Laura Pausini - dopo i 4 Latin Grammy duetto - e tour? - con Antonacci : 25 anni di carriera, più di 70 milioni di dischi venduti, l'artista italiana più premiata nel mondo…in un nome: Laura Pausini! Il nuovo Latin Grammy Award, la nuova imperdibile special edition in ...

Laura Pausini dopo aver trionfato ai Latin Grammy Award torna in radio con “Il coraggio di andare” : Laura Pausini e BIAGIO ANTONACCI, due icone della musica pop insieme in un duetto inedito sulle note del brano “Il coraggio di andare”, in radio da oggi, martedì 20 novembre! Il singolo, scritto da Tony Maiello (testo firmato a quattro mani con la stessa Pausini, musica di Maiello, Salvati, Pamosi, Rettani) sarà disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming da questa sera a mezzanotte. A questo link “Il coraggio di andare” in ...

IVAN CATTANEO SARA' ELIMINATO?/ Video - la gaffe su Laura Pausini - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : IVAN CATTANEO è in nomination contro Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018: chi uscirà tra i due concorrenti del reality show di Canale 5?

Il coraggio di andare è il nuovo singolo di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci da Fatti sentire ancora : Il nuovo singolo di Laura Pausini feat. Biagio Antonacci è Il coraggio di andare. Fuori a sorpresa il primo singolo da Fatti sentire ancora, nuovo capitolo del disco che l'artista di Solarolo ha pubblicato a marzo del 2018. Già nota la presenza del brano all'interno del secondo volume del disco in uscita il 7 dicembre, arriva ora a sorpresa la data di rilascio per le radio del singolo già contenuto nella versione madre dell'album. Il ...

Grande Fratello Vip - la gaffe di Ivan Cattaneo su Laura Pausini : 'Se mi sentisse si rivolterebbe nella tomba' : Momento di Grande sgomento quello che hanno vissuto gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip . Il motivo è stato causato da un'esternazione macabra di Ivan Cattaneo . Il cantante bergamasco si ...