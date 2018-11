L' arte dell' universo | da Van Gogh al satellite Planck - DIRETTA ALLE 18 | 00

Starbucks parte alla conquista di Milano e dell’Italia : L’apertura era ormai nell’aria da qualche tempo. La saracinesca, però, è stata alzata all’improvviso, cogliendo i fan milanesi della sirena verde assolutamente di sorpresa. Dopo la colossale inaugurazione in pompa magna della Reserve Roastery di Piazza Cordusio, Starbucks ha dato il via ufficiale alle attività anche nel suo secondo locale italiano, aperto sempre a Milano, ma questa volta in Corso Garibaldi: una caffetteria ...

Silvio Berlusconi - la sentenza della Cedu sul ricorso contro la legge Severino attesa per martedì 27 novembre : A un anno dall’udienza alla Grande Camera la Corte dei diritti umani pubblicherà la sentenza sul ricorso di Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo aveva fatto decadere da senatore dopo la sentenza definitiva nel processo Mediaset. Il deposito avverrà martedì 27 di novembre come riporta l’Ansa. L’ex premier aveva presentato il ricorso il 10 settembre 2013. Il caso è stato discusso dalla Grande Camera della Corte di ...

Noipa : guida alla lettura del cedolino dello stipendio - in ogni sua parte : Come si legge il cedolino dello stipendio Noipa? Il cedolino dello stipendio viene pubblicato regolarmente ogni mese sul portale, e da lì è scaricabile. Il cedolino di novembre 2018, anche se molti hanno già potuto visualizzare gli importi. Non tutti sanno bene come consultarlo. I cedolini di Noipa sono divisi in tre pagine. Di seguito, per ogni pagina, spieghiamo i contenuti, così come riportato sul portale ufficiale. Per la guida illustrata ...

Coldiretti : dietrofront sull’etichetta a semaforo da parte delle multinazionali del cibo : Positivo dietrofront sull’etichetta a semaforo da parte delle multinazionali del cibo che abbandonano il progetto comune di utilizzare sui propri prodotti il sistema oggi utilizzato in Gran Bretagna, già al centro di numerose critiche. Ad affermarlo è la Coldiretti dopo l’annuncio da parte di Coca Cola, Nestlè, Mondelez, Unilever e PepsiCo di voler rinunciare al progetto di dotarsi di una propria etichetta nutrizionale, avviato nel marzo del ...

Arriva a Biella la mostra arte e Collezionismo - chiusura temporanea della sezione storico-artistica : In occasione dell'allestimento della nuova esposizione "Arte e Collezionismo. Cinque secoli di pittura dalle collezioni biellesi", che si inaugurerà ad inizio dicembre al Museo del Territorio di ...

Qualità della vita - Como perde 13 posizioni. Ma rimane nella parte alta della classifica : Piazzamenti mediocri, invece, alla voce "affari e lavoro", quindi capitolo economia, e "tempo libero e turismo". Per contro, Como è al quindicesimo posto in due classifiche: sicurezza e criminalità e ...

Fisco - rottamazione delle cartelle in pericolo : ecco chi rischia la stangata : Lo sconto sulle cartelle del Fisco , la cosiddetta rottamazione, rischia di sparire dal decreto fiscale. Lo scrive il quotidiano Il Messaggero , sottolineando come la proposta del governo, che ...

Maltempo - scuole chiuse per allerta meteo martedì 20 novembre : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole per Maltempo domani, martedì 20 novembre? Ecco l'elenco aggiornato delle regioni che hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per l'allerta meteo, dalla Sardegna al Lazio e alla Campania. Ma nelle prossime ore potrebbero aggiungersene altre.Continua a leggere

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia per il ciclone : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - allarme arancione in 7 Regioni per Martedì 20 Novembre : Allerta Meteo – Dalle prossime ore l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse Regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all’ingresso di intense correnti di bora sull’alto versante adriatico, di ...

La diplomazia dell'arte - in Vaticano esposti 54 capolavori russi : Città del Vaticano, 19 nov., askanews, - La diplomazia dell'arte della Santa Sede tesse legami con la russia di Vladimir Putin. Apre domani, nel Braccio di Carlo Magno, lungo il colonnato berniniano ...

Chi è Carlos Ghosn - artefice dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi - : Classe 1954, brasiliano ma di origini libanesi, è entrato in Renault nel 1996. Nel 1999 diventa amministratore delegato di Nissan Motor in Giappone. Il 19 novembre 2018 è stato arrestato con l'accusa ...

Allerta meteo arancione per gran parte della Campania : forti piogge e temporali in arrivo : Come vi abbiamo illustrato in questo articolo di ieri, un'intensa ondata di maltempo interesserà fra oggi e domani le regioni tirreniche e in particolare Lazio e Campania. Su quest'ultima è...

MONDOVI'/ arte e politica al Museo della Ceramica attraverso le opere di Nijol Šivickas e Antanas Mockus : Una panoramica sulla vita, le opere e l'impegno politico e umano di due singolari artisti lituano - colombiani: Nijol Šivickas e il figlio Antanas Mockus , il sindaco che con l'Arte e la pedagogia ha ...

Fifa 19 : TOTW 10 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°10 che verrà annunciata mercoledì 21 novembre Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di questo fine settimana e che, quindi, potrebbero far parte […] L'articolo Fifa 19: TOTW 10 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero ...