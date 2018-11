L' Argentina batte il Messico | a segno Dybala e Icardi

L'Argentina 'italiana' batte il Messico : Dybala ispira - Icardi sfiora il gol : Vince e convince L'Argentina che nella notte italiana ha battuto il Messico per 2-0 con una gran partita di Paulo Dybala, autore anche dell'assist del primo gol messo a segno da Funes Mori. In campo ...

Miranda - lampo al 92' : Brasile batte Argentina 1-0 : Il Superclasico in terra araba non passera' alla storia [VIDEO], ad ogni modo lo vince il Brasile grazie ad un gol realizzato nei minuti di recupero del secondo tempo da Joao Miranda. I ritmi non sono stati altissimi ed il match, a tratti, è stato piuttosto tattico: un chiaro segnale di come le due squadre in campo ci tenessero a vincerlo, nonostante fosse soltanto un'amichevole. Hanno vinto i brasiliani, anche se il pareggio avrebbe ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 23 settembre. La Russia vince e va a Torino. Francia (che batte l’Argentina) e Polonia : che lotta serrata per la Final Six. Usa sull’ottovolante : CLICCA QUI PER TUTTI I risultati E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (domenica 23 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna: si conclude la seconda fase. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà ...

Volley - Mondiali 2018 : la Francia batte l’Argentina e ora tifa Serbia per qualificarsi - gli USA chiudono da imbattuti! : È incominciata l’ultima giornata della seconda fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile, oggi si completa il quadro delle squadre qualificate alla terza fase a cui sono già ammesse Italia, Brasile, USA e Serbia. Nel pomeriggio bulgaro si sono disputate due partite. Francia vs ARGENTINA 3-1 (25-16; 25-20; 26-28; 25-19), Pool H a Varna I Galletti eseguono il proprio compito e ora devono soltanto incrociare le dita per sperare di ...

Pallavolo - l’Argentina batte la Polonia e il ct Julio Velasco esulta così. Per lui sanzione disciplinare : Julio Velasco, già commissario tecnico degli azzurri, si è lasciato andare ad un’esultanza un po’ troppo colorita dopo la vittoria dell’Argentina contro la Polonia. Ha dovuto saltare il match perso con la Serbia e dicendo così addio ai Mondiali. L'articolo Pallavolo, l’Argentina batte la Polonia e il ct Julio Velasco esulta così. Per lui sanzione disciplinare proviene da Il Fatto Quotidiano.

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 21 settembre. Bulgaria-Iran 3-0 - Polonia sotto con l'Argentina. Serbia batte Francia! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile , venerdì 21 settembre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e ...

Volley - l'Argentina batte la Slovenia - 3-2 - : l'Italia è prima nel girone : Il vecchio guru Julio Velasco fa un piacere all'Italia. A Firenze, l'Argentina batte la Slovenia al tiebreak , 25-18, 22-25, 27-29, 25-17, 15-13, regalandole la certezza del primo posto nel girone A. ...

Mondiali di Pallavolo - l’Italia batte anche l’Argentina di Velasco : A Firenze l'Italia di Blengini vince ancora nel Mondiale di Pallavolo 2018. Gli azzurri hanno sconfitto l'Argentina di Julio Velasco per 3 set a 1 (23-25, 25-15, 25-23, 27-25). Una vittoria molto bella, la terza del primo raggruppamento della Coppa del Mondo, che dà agli azzurri la certezza del passaggio del turno.Continua a leggere