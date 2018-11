Lamborghini - Tutti i segreti della Hurácan della Polizia - VIDEO

quattroruote

: RT @BillyZanne: Il mio capo viene sempre a lavoro con questa Lamborghini. Una volta gli ho detto: - CERTO CHE HA PROPRIO UNA BELLA MACCHINA… - lucagf1966_luca : RT @BillyZanne: Il mio capo viene sempre a lavoro con questa Lamborghini. Una volta gli ho detto: - CERTO CHE HA PROPRIO UNA BELLA MACCHINA… - vercrida : 'La Ferrari è di sinistra' -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) In pista tutto è possibile. Si può correre, si può andare di traverso. E si può anche usare lautovelox per "pizzicare" una vera auto. Sì perché, per una volta, abbiamo invertito i ruoli e ci siamo divertiti a rilevare la velocitàsupercar in divisa più famosa dItalia, laHuracán, lanciata sul rettilineonostra pista. Siamo saliti a bordo. E siccome non ci sembrava ancora abbastanza abbiamo pensato anche di intrufolarci a bordo"Lambo"di Stato, per raccontarvii suoi. Se volete sapere cosa abbiamo scoperto non vi resta che guardare il nostro! E siccome non ci sembrava abbastanza abbiamo pensato anche di intrufolarci a bordoHuracándi Stato, per raccontarvii suoi. Per sapere cosa abbiamo scoperto non vi resta che guardare il nostro ...