wired

: L’accessorio che cambierà il modo in cui andiamo in bicicletta - micheleiurillo : L’accessorio che cambierà il modo in cui andiamo in bicicletta - MilanoCitExpo : L’accessorio che cambierà il modo in cui andiamo in bicicletta #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - corra_franco : @NicolaBellu @luca_vota @AdamSmi28827710 @antonioripa @gzibordi @GuidoCrosetto @sicktrader66 @Norni2L… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) È tempo delle prove per i ciclisti che la scorsa primavera hanno scommesso su IQ², il misuratore di potenza utile per misurare la forza applicata sui pedali in relazione alla cadenza di pedalata, quindi in sintesi per avere un riferimento sullo stato di forma delle gambe durante le uscite in pista o su strada., realizzato dall’omonima azienda fondata dai due ingegneri olandesi Keesjan Klant e Woud Vleugel, ha attirato tante attenzioni in virtù del suo prezzo: 149 euro per il singolo misuratore, 249 euro per la coppia. Per ridurre il costo, IQ² si è affidata a un processo produttivo diverso rispetto al consueto. Il misuratore di potenza funziona grazie a un sensore, l’estensimetro, che di norma realizzato a mano rendendo la fabbricazione lunga e dispendiosa (un’operazione che si riflette nel prezzo, che può salire fino a diverse centinaia di euro). La produzione di IQ² ...