La verità sui messaggi WhatsApp che si autodistruggono | arriveranno davvero?

(Di mercoledì 21 novembre 2018) In queste ore si è molto parlato dei, in merito ad una presunta funzione in arrivo che ne prevede l'autodistruzione dopo un determinato lasso di tempo. Abbiamo anche noi approfondito l'anticipazione fornita da alcuni magazine di settore americano ma siamo costretti a sottolineare come, da una fonte non ufficiale ma autorevole, giunga un inaspettato freno: la notizia sarebbe in realtà una fake news o per meglio dire una bufala.Per quanto la funzione deiche sisia verosimile e anche auspicabile, pure perché mutuata da un social come Snapchat, secondo il sempre ben informato @WABetaInfo, gli sviluppatori non avrebbero alcuna intenzione di procedere in questa direzione. Nel cinguettio del leaker al termine dell'articolo, ecco che si esclude totalmente questa possibilità.Certo WABetaInfo non è una fonte ufficiale ma quanto da lui ...