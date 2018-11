La Ue boccia la manovra Moscovici |  «Il governo italiano parla e spread sale» Cosa può

corriere

: +++ L'Ue boccia la #manovra dell'Italia +++ - TgLa7 : +++ L'Ue boccia la #manovra dell'Italia +++ - DavidSassoli : Se l'Europa boccia la manovra del Paese che governi e tu rispondi 'adesso aspettiamo la letterina di Babbo Natale',… - MassimGiannini : La Ue boccia la #manovra, il governo non la cambia. Il primo caso di bancarotta fraudolenta di un’intera nazione. I… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Il commento del commissario Ue agli Affari economici sullaeconomica di Roma. «Salvini? Non è un eroe, non è eroico per niente»