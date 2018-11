La Ue boccia la manovra dell’Italia |  verso la procedura d’infrazione

Piazza Affari rallenta dopo la bocciatura della manovra : In rialzo anche le altre Borse europee. In luce tutto il comparto bancario dopo la debolezza della vigilia. In calo l'euro sotto 1,14 dollari mentre il petrolio prende la via del rialzo...

Manovra 2019 - arriva la bocciatura Ue : “grave violazione regole” : (Foto Ansa) Era attesa ed effettivamente così è andata: la Commissione Ue ha bocciato la Manovra 2019 messa a punto dal Governo Lega-5stelle. Secondo quanto stabilito nella riunione del collegio dei commissari, la Commissione europea ha definitivamente e totalmente rigettato il documento programmatico di Bilancio del governo italiano per il 2019. “La nostra analisi di oggi – rapporto 126.3 – suggerisce che il criterio del ...

Salvini dopo la bocciatura della manovra : "La lettera dell'Ue? Tanto aspettavo anche quella di Babbo Natale" : La commissione Ue, come previsto, ha bocciato la legge di bilancio. Ma Matteo Salvini fa spallucce: "Arrivata la lettera? Tanto mi aspettavo anche quella di Babbo Natale. Ne riparleremo ma nessuno mi convincerà mai, ad esempio, che la Fornero sia una legge giusta". Il ministro dell'Interno, intervenendo alla Giornata della Legalità di Confcommercio, ha poi aggiunto: "Risponderemo educatamente".Il vicepremier poi, rispondendo ai ...

Manovra bocciata dalla Commissione Ue : "Procedura di infrazione è giustificata" | Salvini : attendo la lettera di Babbo Natale : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

