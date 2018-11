La torta Nua

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 21 novembre 2018)NuaINGREDIENTI:Per la Base:-300 g di farina -180 g di zucchero -4 uova -40 ml di olio evo (extra vergine di oliva) -100 g di latte -1 bustina di lievito -1 vanillina -1 limone (solo buccia grattugiata)Per la Crema:-1 uovo -500 g di latte -120 g di zucchero -60 g di farina -buccia grattugiata di un limone -1 bustina vanillinaPer la Crema al Cioccolato:-50 g cioccolato al latte-50 g cioccolato fondenteProcedimentoPer la Crema:Frullare insieme tutti gli ingredienti con le fruste elettriche versarle in una casseruola e cuocere a fuoco basso mescolando continuamente fino a ottenere una crema abbastanza densa.Lasciarla raffreddare.Una volta fredda dividerla in due, togliere circa 8 cucchiai, da tenere da parte. Nella restante crema versare i due tipi di cioccolato sciolti a bagnomaria e mescoare bene per ottenere la crema al cioccolato.Per ...