La Torre di Pisa non pende quasi più | in 20 anni ridotta la pendenza di 4 centimetri

La Torre di Pisa pende sempre meno : ha recuperato 4 cm in 20 anni : La Torre di Pisa è stabile e pian piano si riduce la sua pende nza: in vent’ anni uno dei monumenti più celebri al mondo, ha recuperato circa 4 cm di pende nza e il suo stato di salute è migliorato. Le rilevazioni sono state effettuate dal Gruppo di sorveglianza composto da Salvatore Settis, Carlo Viggiani e Donato Sabia, da che da anni monitorano i movimenti del monumento. “La Torre , da quando è iniziata la cura, ha ridotto la sua ...

«Leaning T0wer» - la Torre di Pisa del debito vista dal Financial Times : Due modi molto diversi per illustrare il medesimo problema, quello del colossale debito italiano visto con gli occhi , dell'opinione pubblica, di due grandi Paesi europei. Questa mattina, dopo il ...

8 curiosità sulla Torre di Pisa che forse non sapevi : Le "rivali" della Torre di Pisa Sorpresa: la Torre di Pisa non è l'unica Torre pendente al mondo. Come lei ci sono la Pagoda della Collina della Tigre , in Cina, la Torre del monastero di Kilmacduagh ...