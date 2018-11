La NASA non è contenta della canna fumata da Elon Musk

Cuneo - torna "Il mio naso ribelle" per far luce su malattie NASAli e rinite cronica non allergica : Giovedì 22 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sarà possibile effettuare il prelievo di citologia nasale presso l'ambulatorio di Citologia Nasale, che fa capo alla Struttura complessa di ...

La missione del telescopio spaziale Kepler della NASA è finita : non cercherà più nuovi pianeti : Dopo anni di osservazioni e scoperte di migliaia di pianeti all’esterno del nostro sistema solare (esopianeti), la NASA ha dichiarato finita la missione di Kepler, uno dei suoi più importanti telescopi spaziali: era stato studiato per durare quattro anni e The post La missione del telescopio spaziale Kepler della NASA è finita: non cercherà più nuovi pianeti appeared first on Il Post.