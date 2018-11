La Nasa avvia un’indagine sulla sicurezza di SpaceX. E il motivo potrebbero essere i “vizi” di Elon Musk : (foto: Getty Images) Cosa sta combinando Elon Musk? Dopo il passo falso con Tesla e lo scandalo delle accuse non comprovate di pedofilia a uno dei soccorritori che cercavano di salvare i ragazzini rimasti intrappolati per giorni in una grotta in Thailandia, l’eccentrico imprenditore, nonché fondatore e Ceo di SpaceX, fuma erba e sorseggia whisky durante il suo intervento nel podcast Joe Rogan Experience. E la Nasa non è contenta. ...