La Commissione Ue boccia la manovra italiana «Procedura di infrazione giustificata» Lo

La Commissione Ue : "Ecco perché bocciamo l'Italia" : Dopo la pensante bocciatura che ha di fatto messo in discussione l'intera manovra varata dal governo, adesso la Commissione Ue spiega quali sono i motivi del parere negativo che arriva da Bruxelles. E a spiegarlo è il vicepresidnete della Commissione, Valdis Dombrovskis: "La Commissione europea è giunta alla conclusione che l"apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul deficit è giustificata". Poi il vicepresidente della ...

