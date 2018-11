La commissione Ue boccia la manovra economica

Manovra bocciata dalla commissione Ue : "Procedura di infrazione entro fine anno" | Salvini : attendo la lettera di Babbo Natale : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Ue : commissione europea boccia bilancio 2019 dell'Italia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La commissione Ue : "Ecco perché bocciamo l'Italia" : Dopo la pensante bocciatura che ha di fatto messo in discussione l'intera manovra varata dal governo, adesso la Commissione Ue spiega quali sono i motivi del parere negativo che arriva da Bruxelles. E a spiegarlo è il vicepresidnete della Commissione , Valdis Dombrovskis: "La Commissione europea è giunta alla conclusione che l"apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul deficit è giustificata". Poi il vicepresidente della ...

Bruxelles boccia la manovra italiana - la commissione apre la strada ad una procedura per deficit eccessivo. Salvini : Ci giocano contro : L'economia italiana è sana, se qualcuno ci gioca contro , vuol dire che ha interessi economici. Il problema non è la manovra . La Ue ha taciuto su manovre che hanno danneggiato il Paese, ora mi ...

Manovra bocciata dalla commissione Ue : "Procedura di infrazione è giustificata" | Salvini : attendo la lettera di Babbo Natale : La Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano: "La nostra analisi di oggi suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata"

Legge di Bilancio - commissione Ue la boccia : “Raccomandata procedura per deficit eccessivo basata sul debito” : Come previsto, la Commissione europea ha respinto la manovra italiana e raccomandato l’apertura di una procedura di infrazione per deficit eccessivo basata sul debito. “La nostra analisi di oggi – rapporto 126.3 – suggerisce che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato”, scrivono i commissari. “Concludiamo che l’apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi ...