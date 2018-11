La bocciatura Ue della Manovra non spaventa i mercati

Piazza Affari rallenta dopo la bocciatura della manovra : In rialzo anche le altre Borse europee. In luce tutto il comparto bancario dopo la debolezza della vigilia. In calo l'euro sotto 1,14 dollari mentre il petrolio prende la via del rialzo...

Salvini dopo la bocciatura della manovra : "La lettera dell'Ue? Tanto aspettavo anche quella di Babbo Natale" : La commissione Ue, come previsto, ha bocciato la legge di bilancio. Ma Matteo Salvini fa spallucce: "Arrivata la lettera? Tanto mi aspettavo anche quella di Babbo Natale. Ne riparleremo ma nessuno mi convincerà mai, ad esempio, che la Fornero sia una legge giusta". Il ministro dell'Interno, intervenendo alla Giornata della Legalità di Confcommercio, ha poi aggiunto: "Risponderemo educatamente".Il vicepremier poi, rispondendo ai ...

Manovra - lo spettro della bocciatura Ue. E' il giorno del verdetto : E' il gorno del verdetto Ue sulla Manovra economia dell'Italia . Il giorno della verità, con lo spettro di una bocciatura da parte di Bruxelles e una procedura d'infrazione per sforamento del debito. Lo spread tra Btp e Bund ha aperto oggi in ...

Manovra - giorno della verità Spettro bocciatura dell'Ue : Questo il commento lapidario del ministro dell'economia Giovanni Tria alla domanda dei cronisti a Montecitorio dell'aumento dello spread. Il ministro era alla cerimonia sui 100 anni dell'aula della ...

Spread in calo nel giorno della bocciatura definitiva dell'Europa sui conti : Rep Oggi la Ue boccia la manovra: 'Violate le regole sul debito' dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO

Lo spread risale a 321 in vista della bocciatura Ue. A Wall Street crollo del tech : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

Riforma pensioni : Quota 100 sotto osservazione dell'Ue - pronta la bocciatura della manovra : La Commissione Europea si è detta pronta a confermare la bocciatura della nuova Legge di Stabilità 2019 ed avviare la procedura d'infrazione nel caso in cui il Governo giallo-verde deciderà di mantenere la linea attuale. È quanto si apprende dal quotidiano "Il Corriere della Sera". A Bruxelles, infatti, il clima si fa sempre più rovente e la Commissione Europea non sembrerebbe disposta ad accettare le condizioni dell'Italia. Quota 100 e reddito ...

Fatturazione elettronica - bocciatura dal Garante della Privacy : MILANO - Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l'Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della Fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall'Agenzia, 'presenta ...

Manovra - Melénchon contro l'Ue dopo la bocciatura : Italia espropriata della sovranità : dopo che l'Europa ha ratificato la decisione di non approvare la Manovra finanziaria del'Italia, tante sono state le reazioni. Quelle che provengono dal Bel Paese raccontano che Di Maio e Salvini non hanno intenzione di fare alcun passo indietro. La Manovra del popolo [VIDEO] non può essere sacrificata, nelle loro opinioni, sull'altare dei conti pretesi dall'Unione Europea e non paiono esserci i margini affinché le tre settimane di tempo ...

Mercati - all’indomani della bocciatura comunitaria lo spread va a 321 punti : il Btp a 10 anni paga il 3 - 6% : Ennesima giornata di tensione sui titoli di Stato italiani con lo spread tra Btp e Bund, che ha sfiorato quota 325 punti per poi scendere a quota 321, dai 318 di martedì, con il rendimento del decennale italiano che è stabile al 3,60%. E si accorciano ancora le distanze tra Roma e Atene, con i relativi titoli di Stato a dieci anni che hanno un differenziale di rendimento di 65 punti (4,25% il rendimento dei decennali ellenici). Male anche Piazza ...

Luigi Bisignani - perché Salvini e Di Maio godono per la bocciatura della manovra : La bocciatura della manovra potrebbe rivelarsi il regalo elettorale più generoso mai fatto da parte della Commissione europea a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Luigi Bisignani sul Tempo è certo che le ...

bocciatura della manovra - la Borsa in calo. E lo spread sfiora i 320 punti : La Bocciatura dell manovra italiana da parte della Ue pesa sui mercati finanziari: lo spread tra Btp e Bund sfiora la soglia critica dei 320 punti, toccando un massimo di seduta di 319 punti base - ...

Piazza Affari in bilico dopo la bocciatura della manovra : Milano. La bocciatura della manovra economica da parte della Commissione europea con la richiesta di rivedere il documento programmatico entro tre settimane non affossa Piazza Affari, ma torna a spingere verso l'alto lo spread dopo che era sceso ieri sotto i 300 punti (stamattina ha aperto a quota 3

L'economista Daniel Gros sulla bocciatura della manovra : "Sui mercati non sarà l'Apocalisse - ma l'Italia balla sull'orlo del precipizio" : No, sui mercati non sarà l'Apocalisse. I rischi, però, restano elevati perché si balla "sull'orlo del precipizio" e per far cambiare il vento, in negativo, "basta poco". L'economista tedesco Daniel Gros, direttore del Centre for European Policy Studies (Ceps) valuta così - in un'intervista a Huffpost - l'impatto sui mercati della bocciatura della manovra da parte della Commissione europea.Da Bruxelles arriva una ...