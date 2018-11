Kristin Davis | Sex & the city? Se non lo avessi fatto non sarei viva

Kristin Davis - salvo grazie a «Sex And The City» : Le ragazze di Sex and the cityLe ragazze di Sex and the cityLe ragazze di Sex and the cityLe ragazze di Sex and the cityLe ragazze di Sex and the cityLe ragazze di Sex and the cityLe ragazze di Sex and the cityLe ragazze di Sex and the cityDelle quattro ragazze newyorchesi è sempre stata la più pacata, la meno spericolata. Ma il passato di Kristin Davis, 0ggi 53 anni, è ben diverso dall’appartamento di Park Avenue, vista Central Park, di ...