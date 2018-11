Kidding | Un nuovo te stesso

Kidding - un nuovo trailer per la serie con Jim Carrey : “Benvenuto in un mondo di entusiasmante conflitto interiore“, è quello che si sente nel nuovo trailer che anticipa i prossimi episodi della serie Kidding. E non ci si poteva aspettare di meno dalla produzione Showtime che mette insieme il regista visionario Michel Gondry e un attore poliedrico come Jim Carrey, che in precedenza avevano lavorato insieme in Se scappi ti cancello (o meglio: Eternal Sunshine of the Spotless Mind). Il ...