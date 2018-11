Kia Sportage punta sull' ibrido diesel Ci guadagna l' efficienza

Evoluzione Sportage - il Suv Kia si aggiorna : design ricercato e dotazione tecnologica elevata : MILANO - Lo Sportage, capofila delle vendite Kia in Europa e in Italia, si rinnova: a due anni dal debutto, la quarta generazione è stata sottoposta a un significativo restyling. Un...

Dalla Panda alla Kia Sportage : il futuro sembra andare verso il veicolo ibrido leggero : Il nuovo motore Mild Hybrid sembra stia conquistando a pieno il mercato dei consumatori, almeno a giudicare dalle offerte delle case automobilistiche. Il veicolo ibrido che tira di più da oggi si chiama Mild. Da poco è stata presentata al Salone dell'auto di Parigi la nuova Kya Sportage Mild Hybrid, che abbina il suo classico motore 2.0 diesel da 185 cavalli al sistema ibrido così detto leggero. Tale sistema farebbe risparmiare, almeno secondo ...

Kia Sportage - di rinnovo in rinnovo sempre più moderna e bella : La Kia Sportage nasce nel 1993. Si trattava di un vero e proprio piccolo fuoristrada, con quattro ruote motrici e trazione anteriore disinseribile. Aveva un solo motore benzina 2.0 di cilindrata e un cambio manuale con le ridotte (optional successivo un automatico a 4 rapporti). Dal 1995 venne introdotto un Turbodiesel da 85 Cv, capace non tanto di prestazioni eccelse, ma di consumi inferiori. Nel 2000 arriva una versione più filante e più ...

Kia Sportage - la prova de Il Fatto.it – L’ibrido la fa bella – FOTO : Chi se le ricorda le eleganti Muratti Ambassador Extra Mild e Ultra Mild? Chicchissime. Ora è – quasi – altrettanto chic esibire un motore Mild Hybrid, che significa accoppiare motorizzazioni termiche ed elettriche che lavorino sempre insieme. Con il restyling della quarta generazione, è la Sportage, garbatissima sport utility della Kia, a presentarsi con un Mild Hybrid (dove la parte “tradizionale” è affidata al turbodiesel di 2 ...

Nuova Kia Sportage - ecco com’è : La Nuova Kia Sportage 2018La Nuova Kia Sportage 2018La Nuova Kia Sportage 2018La Nuova Kia Sportage 2018La Nuova Kia Sportage 2018La Nuova Kia Sportage 2018La Nuova Kia Sportage 2018La Nuova Kia Sportage 2018La Nuova Kia Sportage 2018Nonostante la flessione dovuta alla crisi economica, dal 2008 al 2017 il mercato dei SUV, in Europa, ha fatto segnare un +6%. Il ruolo di Kia in questo segmento è rilevante: oltre 463 mila unità vendute in poco meno ...

Kia Sportage : debutta il tecnologico sistema Mild-Hybrid diesel 48 volt [FOTO] : Il modello di maggior successo della gamma Kia è tornato sul mercato in una versione più accattivante e dai contenuti tecnici avanzati Kia Sportage, il best seller Kia in Europa, fra i SUV più apprezzati del mercato, ritorna nell’edizione 2018 aggiornato nel design, esterno ed interno, e arricchito con nuove tecnologie che ne migliorano sicurezza ed infotainment. In primo piano, il nuovo sistema Mild-Hybrid diesel 48 volt, al debutto ...

Kia - arriva in Italia l'evoluzione 2018 del nuovo Sportage : Roma, 14 set., askanews, - Milano, Settembre 2018 - Kia Sportage, il best seller Kia in Europa, fra i SUV più apprezzati del mercato, ritorna nell'edizione 2018 aggiornato nel design, esterno ed ...