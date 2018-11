Kenya - volontaria italiana di 23 anni rapita da un commando armato Mappa : Un commando di uomini armati ha rapinto una volontaria italiana durante l'attacco a un cetnro commerciale in Kenya. È successo a Chakama, circa 80 km a ovest di Malindi,...

Kenya - volontaria italiana di 23 anni rapita durante un attacco armato in un mercato : “Sparavano all’impazzata” : Una volontaria italiana di 23 anni è stata rapita da un commando di uomini armati che martedì sera hanno attaccato un mercato di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, in Kenya. La banda di uomini imbracciava fucili AK 47. Nell’attacco è rimasto ferito gravemente anche un ragazzino di 12 anni. Al momento non è stata resa nota l’identità della giovane, si sa solo che è di Milano e lavora per la onlus marchigiana Africa Milele, ...

