Cercavano la straniera! volontaria italiana 23enne rapita da commando armato (Di mercoledì 21 novembre 2018) Una ragazza italiana è stata rapita ieri sera in Kenya, durante l'assalto di un gruppo armato a un centro commerciale di Chakama, villaggio nel sud-est del Paese, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi. Si tratta di Silvia Costanzo Romano, 23 anni, che lavora come volontaria per la Onlus Africa Milele.



L'unità di Crisi della Farnesina si è immediatamente attivata e lavora in stretto contatto con l'Ambasciata d'Italia a Nairobi e con la famiglia della cooperante. Come in tutti i casi di rapimenti all'estero, la Farnesina manterrà «il più stretto riserbo sulla vicenda nell'esclusivo interesse della connazionale».La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al rapimento. Nel procedimento, coordinato dal pm Sergio Colaiocco, si ipotizza il reato di sequestro di persona per finalità di terrorismo. In base a quanto si apprende i carabinieri del Ros sono già in contatto con le autorità keniote. A piazzale Clodio si attende una prima informativa sulla vicenda.



Il commando che ha sequestrato la ragazza cercava «la straniera», hanno riferito testimoni, citati dai media kenyoti. «Sono arrivati sei uomini che chiedevano di uno straniero - ha raccontato Ronald Kazungu, un residente di Chakama - Ho detto loro che era uscita, hanno iniziato a discutere, dicendo che l'avevano vista in casa. È stato allora che ho mostrato loro dov'era». Un altro testimone, James Alexander, ha riferito che il commando ha lanciato un ordigno durante l'attacco: «Ho trovato qualcosa sul pavimento, improvvisamente è esploso e io ho visto qualcuno davanti a me con un'arma. Hanno iniziato a sparare e sono corso via. Quando sono tornato, ho visto che portavano via la ragazza verso la sponda del fiume e che le chiedevano soldi, 'abbiamo bisogno di soldi, non ti faremo del male'».



?La polizia kenyota ha detto che non è chiaro chi siano i sequestratori: «Stiamo indagando, la gente dovrebbe smettere di speculare». Un altro ufficiale di polizia, rimasto anonimo, invece ha detto: «Sappiamo che c'è stata una disputa all'orfanatrofio» dove lavorava la 23enne, «e stiamo esaminando» questa ipotesi.

