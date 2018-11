Kenya | volontaria 23enne milanese rapita in un villaggio

Silvia Romano - da Milano al Kenya : chi è la volontaria 23enne rapita - : laureata in mediazione linguistica al Ciels. È anche istruttrice di ginnastica e in passato era già stata in Africa per periodi di volontariato in un orfanotrofio e per progetti di sostegno all'...

Kenya - Silvia Romano rapita dai miliziani islamici?/ Ultime notizie - commando cercava la volontaria italiana - IlSussidiario.net : Kenya, Silvia Costanza Romano rapita da commando armato: 23enne volontaria italiana sequestrata da miliziani di Al Shabaab? Le Ultime notizie

Cosa sappiamo di Silvia Costanza Romano - la volontaria rapita in Kenya : Si chiama Silvia Costanza Romano, è milanese e ha 23 anni. E' andata in Africa per aiutare. Solo questo: dare una mano. Come la volontaria dell'associazione Africa Milele Onlus , una piccola ...

Silvia Romano - volontaria italiana 23enne - rapita in Kenya da un commando : Una ragazza italiana è stata rapita ieri sera in Kenya, durante l'assalto di un gruppo armato che ha attaccato il centro commerciale di Chakama, nel sud-est del Paese, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi. La giovane si chiama Silvia Romano, ha 23 anni, e lavora come volontaria per la Onlus Africa Milele. La Farnesina ha comunicato: «L'unità di Crisi si è immediatamente attivata e lavora in stretto contatto con l'Ambasciata d'Italia a ...

'Si vive di ciò che si dona' : l'altruismo e la passione di Silvia - la volontaria rapita in Kenya : Una passione per il volontariato e per tutto ciò che può aiutare chi è meno fortunato, soprattutto i bambini. 'Si sopravvive di ciò che si riceve ma si vive di ciò che si dona' scriveva sul suo ...

Silvia Romano : da Milano al Kenya - chi è la 23enne volontaria italiana rapita : "Si sopravvive di ciò che si riceve ma si vive di ciò che si dona", scrive così sul suo profilo Facebook Silvia Romano, la volontaria milanese rapita in Kenya da una banda armata. Sempre sorridente: è così che la 23enne appare in tutte le foto pubblicate sui suoi profili social.Dalle frasi pubblicate online, si intuisce quanto Silvia sia una giovane piena di passione, entusiasta, sensibile: "Perché la ...

Volontaria italiana rapita in Kenya : ansia per la 23enne Silvia Romano : Una Volontaria italiana di 23 anni, Silvia Romano, è stata rapita da un commando di uomini armati durante un attacco avvenuto ieri sera a Chakama, nella contea di Kilifi, a circa 70 km da Malindi. Fonti della Farnesina confermano il sequestro della cooperante italiana, riferendo che la connazionale “si trovava in Kenya in qualità di volontario della Onlus Africa Milele che opera nel Paese africano su progetti di sostegno ...

Kenya - sparatoria a Chakama : rapita una volontaria italiana di 23 anni : Si chiama Silvia Romano la volontaria italiana che alle 20:00 (ora locale) di ieri sera è stata rapita durante l'attacco a un mercato di Chakama, nella costa sud orientale del Kenya. La giovane di 23 anni, originaria di Milano, lavora come volontaria per l'organizzazione Africa Milele Onlus. L'identità degli aggressori non è ancora nota alle forze dell'ordine, così come i motivi della sparatoria. Il quotidiano locale The Nation racconta di "80 ...

