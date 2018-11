Kenya |  Lilian Sora Africa Milele | in 5 anni mai un problema E' una zona

agi

(Di mercoledì 21 novembre 2018) "Sono basita, non ho più lacrime per piangere e sono sconvolta dalla notizia". Così Lilian Sora, fondatrice e presidente di Africa Milele Onlus, l'associazione con sede a Fano, nelle Marche, alla quale appartiene la volontaria di 23rapita alle 20 di ieri, ora locale, a Chamaka. "Operiamo in quellada oltre cinquesu diversi progetti - ha spiegato - e siamo una delle poche organizzazioni che utilizza solo personale italiano". "Non abbiamo mai avuto problemi di sorta - ha aggiunto -, si tratta di un'area tranquilla, un centro rurale in mezzo alla foresta". Africa Milele è nata nel settembre 2012, a tredi distanza dal viaggio di nozze della sua fondatrice, con l'obiettivo di "fare qualcosa per quel Paese al quale sono legata affettivamente". E Milele, il nome in lingua ...