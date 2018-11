Kate Middleton | passione per i cerchietti Ma c’è un motivo dietro | “C’entra Meghan

Kate Middleton prende le distanze da Meghan Markle : nuovi accessori e attività separate : I rapporti tra Kate Middleton e Meghan Markle sono peggiorati negli ultimi tempi. E la moglie di William ha deciso di prendere le distanza dalla cognata in modo concreto. Fonti vicine a Palazzo parlano di tensioni tra le due donne, aumentate in concomitanza del rientro dalla maternità della Duchessa di Cambridge e della gravidanza di Meghan. Pare che le incomprensioni tra le due donne siano diventate insormontabili, al punto che Kate in accordo ...

Kate Middleton : ecco perché ora ricicla sempre più spesso gli abiti : Voci su un presunto malessere a parte, quello che è sotto gli occhi di tutti è che da quando è tornata in pubblico, Kate Middelton ricicli in continuazione gli abiti. Lo ha sempre fatto e questa caratteristica le fa onore perché riduce gli sprechi, ma ultimamente la duchessina sfoggia solo outfit già visti e questo dettaglio, per una come lei che è considerata un’icona fashion, non è passato inosservato. Molti hanno intravisto l’ennesimo segno ...

Kate Middleton - quando il «cerchietto» vuol dire corona : Gli headband di Kate MiddletonGli handband di Kate MiddletonGli headband di Kate MiddletonGli handband di Kate MiddletonGli headband di Kate MiddletonGli headband di Kate MiddletonGli handband di Kate MiddletonGli headband di Kate MiddletonGli handband di Kate MiddletonGli headband di Kate MiddletonSe «siamo ciò che indossiamo», come affermerebbe la psicologa di moda Dawnn Karen, interpretare il mondo attraverso la moda diventa decisamente ...

Kate Middleton malata? “Il giallo delle mani martoriate” : foto : Se già c’era preoccupazione per la salute in generale di Kate Middleton, la nuova foto apparsa sul settimanale Gente peggiora la situazione. Un passo indietro per chi è digiuno di rumor dalla casa reale britannica. Sono mesi, ormai, che si rincorrono le voci su un presunto malessere di Kate Middleton. Dopo che ha dato alla luce il principino Louis, ad aprile scorso, ha usufruito del congedo di maternità per dedicarsi esclusivamente al piccolo e ...

Kate Middleton - il mistero delle sue mani : cosa le è successo? : cosa è successo alle mani di Kate Middleton? Se lo chiedono ormai da giorni i sudditi inglesi, preoccupati per lo stato di salute della duchessa. Negli ultimi giorni infatti la moglie di William è apparsa in pubblico sfoggiando alcuni cerotti sulle mani, piuttosto vistosi. Kensington Palace non ha specificato cosa sia successo alla duchessa, ma in molti sono convinti che Kate sia affetta da una grave forma di psoriasi. Osservando con attenzione ...

Kate Middleton è stufa che Meghan Markle le rubi sempre la scena : , Continua sotto la foto, C'è forte rivalità tra le due , secondo la stampa britannica, Alcuni esperti della Royal Family credono che Kate Middleton stia mostrando al mondo come sarà la sua figura ...

Kate Middleton - un altro abito riciclato : quando diventa una caduta di stile : Kate Middleton in meno di 20 giorni ha partecipato a 7 eventi della Casa Reale, sfoggiando ben cinque outfit riciclati. Un po’ troppo. L’ultimo in ordine di apparizione è l’abito azzurro con gonna a pieghe, firmato Emilia Wickstead, da 1.358 euro, che la Duchessa di Cambridge ha indossato per la visita a sorpresa insieme al Principe William alla BBC con lo scopo di promuovere la campagna contro cyberbullismo. Kate abbina il ...

Kate Middleton sempre più magra e provata. Ma alla festa di Carlo si ‘trasforma’ : le ultime foto : Sono mesi, ormai, che si rincorrono le voci su un presunto malessere di Kate Middleton. Non l’abbiamo vista per mesi, dopo che ha dato alla luce il suo terzogenito, il principino Louis: ha usufruito del congedo di maternità per dedicarsi esclusivamente al piccolo e agli altri due figli rinunciando così alla maggior parte degli impegni pubblici. Poi è tornata e i sospetti sono aumentati. Già durante lo stop alla vita pubblica, durante un paio di ...

Kate Middleton - l’abito blu fa tris : Il 15 novembre 2018Il 10 dicembre 2015Kate Middleton, l'abito blu fa trisKate Middleton, l'abito blu fa trisIl 14 aprile 2014Siamo quasi certi che il classico «e oggi che cosa accidenti mi metto?» non sia esattamente uno dei pensieri più assillanti di Kate Middleton la mattina appena sveglia. Possiamo solo immaginare la vastità e la varietà del suo guardaroba. La immaginiamo, e subito deviamo il pensiero ad altro per non farci rodere ...

Amy Schumer ricoverata per iperemesi gravidica come Kate Middleton : Amy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerAmy SchumerI fan di Dallas non hanno preso affatto bene l’annullamento di un suo show, ma Amy Schumer, attrice comica statunitense che nelle scorse settimane era balzata agni onori delle cronache perché arrestata insieme alla modella Emily Ratajkowski nel corso di una protesta a Washington, non ha potuto fare altrimenti. Ai primi mesi di gravidanza, ...

Kate Middleton - stanca e sciupata di giorno. Ma si riscatta al party per Carlo : Kate Middleton ha un’agenda fitta di impegni e ultimamente sta accusando il colpo. È capitato nel giorno del compleanno di Carlo d’Inghilterra (14 novembre). Lei e William hanno abbandonato il Principe per un tour nello Yorkshire. Qui hanno visitato la sede della McLaren e poi una charity voluta da Lady Diana che assiste i senzatetto. Qui la Duchessa ha perfino aiutato a preparare il pranzo con tanto di grembiule giallo. Dopo aver ...

Uk : Harry il più amato dagli Inglesi - Kate Middleton batte Meghan Markle : Nonostante spopoli per i suoi outfit e per la dolce attesa Meghan Markle è riuscita a conquistare solo poco più della metà dei sudditi di Sua Maestà. La nuova classifica di YouGov, l’istituto di ricerca inglese, non lascia spazio a dubbi: Harry con la sua spontaneità piace eccome se piace, tanto da superare la nonna in popolarità, mentre Meghan deve accontentarsi solo della sesta posizione (solo il 55% degli intervistati ha espresso una ...

Meghan Markle - è crisi. Harry la oscura e Kate Middleton resta la preferita : Meghan Markle è sempre più in crisi. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da YouGov, la Duchessa del Sussex è solo sesta nella classifica dei reali più amati. Addirittura i sudditi preferiscono a lei il Principe Filippo, il 97enne marito di Elisabetta, ormai ritirato a vita privata da un paio d’anni. Un vero smacco per Meghan che sembrava aver conquistato il cuore della gente durante il tour in Oceania. A sorpresa chi ha ottenuto il ...