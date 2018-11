Juventus | situazione spinosa a Vinovo | presto può arrivare una richiesta di cessione

calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Lasembra essere invincibile in Italia e si candida anche ad essere la protagonista principale in campo europeo, ma dalle parti dic’è un calciatore il cui malumore si è accresciuto negli ultimi tempi. Si tratta di Daniele Rugani, che nelle turnazioni imposte da Allegri continua a non trovare spazio e non si capisce perché. La suaè paradossale: additato da molti addetti ai lavori come uno dei migliori difensori in prospettiva del panorama mondiale, il centrale ha avuto molte richieste di mercato negli anni, ma i bianconeri non hanno mai voluto cederlo e al tempo stesso lo hanno impiegato con il contagocce. Ieri anche la panchina con la maglia della Nazionale con Mancini che gli ha preferito Acerbi. L’amichevole contro gli Usa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza del padre Ubaldo, il quale ha polemizzato mediante ...