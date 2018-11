Juventus | per Allegri è ancora emergenza centrocampo

Bendtner va in carcere : confermata la condanna di 50 giorni per l'ex Juventus : Mai così in basso in una carriera sempre più a picco, lui che a 30 anni è destinato ad affrontare la prova più dura della sua vita. confermata la condanna a 50 giorni di carcere senza condizionale per ...

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali riparte la Serie A e per i bianconeri di Max Allegri riparte in anticipo con il match del sabato pomeriggio Juventus-Spal. La situazione. Prosegue il recupero di Miralem Pjanic: il centrocampista della Juventus ha svolto parte della seduta con la squadra. Allegri ha riaccolto oggi nel gruppo

Nicklas Bendtner - ex calciatore di Arsenal e Juventus - dovrà scontare una condanna per aggressione in Danimarca : Il calciatore danese Nicklas Bendtner, tuttora sotto contratto con la squadra norvegese del Rosenborg, dovrà scontare una condanna per aggressione in Danimarca per aver aggredito un tassista a Copenaghen lo scorso settembre. Bendtner ha scelto di non presentare ricorso contro la condanna

Adidas è già al lavoro per preparare le divise per la prossima stagione della Juventus e pensa a un design inedito

Pogba esce allo scoperto : vuole tornare alla Juventus : TORINO - La situazione è questa: Paul Pogba vuole tornare alla Juventus. Lo ha ampiamente fatto capire e lo ha detto anche al suo agente, Mino Raiola , che gli ha consigliato di stare tranquillo e di ...

La formazione bianconera è tornata a lavoro dopo due giorni di riposo, a parte Pjanic e Bernardeschi insieme a Khedira La Juventus è tornata a lavorare alla Continassa dopo due giorni di riposo, concessi da Allegri per via della sosta per le Nazionali. I giocatori e lo staff tecnico si sono ritrovati oggi per iniziare l'avvicinamento al match con la Spal, in programma sabato allo Stadium. Esercitazioni

Juventus - lavoro a parte per Pjanic - Bernardeschi e Khedira : si rivede Emre Can : Questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare il match contro la Spal. I bianconeri hanno ritrovato i primi nazionali, e così la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio è davvero entrata nel vivo. La Juve, in vista della ripresa del campionato, è chiamata a fare i conti con alcuni giocatori acciaccati. Al momento, infatti, sono fermi ai box Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi e Sami Khedira, ...

Calciomercato Juventus - sinergia con la Samp per Balerdi : Getty Images Calciomercato Juventus, possibile sinergia con la Sampdoria per Balerdi Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Balerdi diventerà presto il titolare del Boca dato il ...

Buone notizie per la Juventus : Emre Can già al lavoro : TORINO - Riparte la Juventus dopo i due giorni di riposo con i ritorni di Chiellini e Cuadrado dagli impegni con le nazionali. Prosegue il recupero di Pjanic, Bernardeschi e Khedira in vista della ...

Non ci sarà nessuna Superlega ma una nuova Superchampions e una terza competizione europea a 32 squadre, parole e musica del presidente della Juventus e dell'Associazione europea dei club (ECA) Andrea Agnelli nella conferenza stampa congiunta con il numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin, a Bruxelles. "Questo è un giorno molto importante per il calcio

Uefa - Ceferin : 'No alla Superlega'. Agnelli : 'Juventus mai coinvolta'. Nascerà la Superchampions? : 'La Superlega è una sorta di fiction, un sogno, e non vedrà mai la luce'. Aleksander Ceferin esclude categoricamente la nascita di una nuova competizione dei grandi club europei in concorrenza con la ...

Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d'Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza

'Juventus su Rashford : è l'idea per l'estate' : ROMA - Tra i dossier tecnici in fase di compilazione come potenziali nuovi acquisti della Juventus ci sarebbe anche quello di Marcus Rashford . Secondo il 'Times', infatti, l'attaccante del Manchester ...