Juventus | Dybala | “L’interesse del Bayern? Non penso al mercato”

Dybala al Bayern Monaco?/ L'attaccante della Juventus "Sono molto contento in bianconero" - IlSussidiario.net : Dybala al Bayern Monaco? L'attaccante della Juventus parla ai microfoni della Bild: "Sono molto contento in bianconero, non me ne vado'

Juventus - Dybala : 'Il Bayern non è tra i miei pensieri - voglio vincere tutto a Torino' : E' un Paulo Dybala raggiante quello che torna dall'impegno in nazionale con l'Argentina, dove ha realizzato il suo primo gol in Selecciòn, dopo 18 presenze. L'argentino ha rilasciato anche un'intervista al quotidiano tedesco Bild, nella quale smonta ogni suo possibile passaggio al Bayern Monaco. L'attaccante infatti è fermo nella sua convinzione di rimanere alla Juve, dove vuole ancora vincere tutto. Gli obiettivi dei bianconeri infatti sono ...

Juventus - Dybala 'Le voci sul Bayern Non penso al mercato' : TORINO - Paulo Dybala sarà l'ultimo a tornare alla Continassa, atteso nella giornata di domani: nonostante i ritmi serratissimi, tra nazionale argentina e Juventus, la Joya si presenterà con il ...

Juventus - Dybala stuzzicato sul mercato : “non è tra i miei pensieri” : Paulo Dybala non intende lasciare la sua Juventus, nonostante il corteggiamento del Bayern Monaco delle ultime settimane “Sono contento di giocare alla Juve, abbiamo grandi obiettivi da raggiungere. La mentalità della Juventus è sempre la stessa, vogliamo vincere tutto. Il mercato per me non è un problema, non è tra i miei pensieri“. Paulo Dybala chiude la porta in faccia al mercato, nonostante i colleghi tedeschi della Bild lo ...

Juventus - Dybala e l'interesse del Bayern : 'Ho grandi obiettivi in bianconero' : Tra i pretendenti c'è il Bayern Monaco e, dopo le parole di conferma del presidente Rummenigge, il periodico Sport Bild riporta oggi un'intervista a Dybala: 'Sono molto contento di giocare per la ...

Gol Dybala - anche l’attaccante della Juventus trova il primo gol con la maglia dell’Argentina [VIDEO] : Gol Dybala – Serata di “prime” quella che ha visto in campo l’Argentina contro il Messico. Dopo il gol in apertura di Mauro Icardi, la partita è stata chiusa all’87’ dalla prima segnatura di Paulo Dybala con la maglia dell’Albiceleste. Il numero 10 della Juventus è subentrato proprio ad Icardi e ha finalizzato un contropiede orchestrato da Giovanni Simeone, altra conoscenza del nostro campionato. ...

Juventus - il sogno è Mbappè : sarà sacrificato Dybala : Juventus MBAMPPè- Dopo l’affare Cristiano Ronaldo, la Juventus si prepara a mettere in atto il secondo colpo ad effetto. Fantacalcio? Forse sì, forse no. Andrea Agnelli, nelle scorse settimane, durante l’assemblea degli azionisti ha confermato il piano della Juventus, ovvero quello di costruire una rosa sempre più competitiva. Cristiano Ronaldo rappresenta solamente l’inizio: la sensazione […] L'articolo Juventus, il ...

Calciomercato Juventus - i tifosi possono sognare dopo le dichiarazioni di Dybala : colpo in arrivo? : Le parole di Paulo Dybala al Corriere dello Sport possono far sognare i tifosi della Juventus. L’attuale numero dieci bianconero ha parlato di chi lo ha preceduto, cioè Paul Pogba, che non sta entusiasmando con la maglia del Manchester United. L’argentino ha dichiarato: “Con Paul siamo rimasti in contatto da quando è andato allo United. Siamo amici, chissà che un giorno potremo tornare a giocare di nuovo insieme. Io allo ...

Juventus - Dybala : 'Io e Ronaldo felici insieme'. E Scaloni lo preferisce a Icardi : E una lunga intervista concessa al 'Daily Mail' ha parlato soprattutto del suo mondo bianconero: 'L'obiettivo è sempre vincere i titoli, ma quest'anno abbiamo una grande occasione per conquistare la ...

Juventus - Paulo Dybala 'Cr7 un grande - possiamo vincere la Champions' : TORINO - Tre giorni di vacanza prima di tornare a correre ed allenarsi a ranghi ridotti, depauperati dagli impegni delle varie nazionali. La Juventus di Allegri è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio ...

LIVE Pagelle Milan-Juventus - voti Serie A in DIRETTA : Cristiano Ronaldo e Dybala sfidano Higuain : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Milan-Juventus, big match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. A San Siro andrà in scena una partita molto importante per le sorti del nostro campionato: i favoriti bianconeri vanno a caccia della vittoria che permetterebbe di volare a +6 sul Napoli in classifica, i rossoneri puntano al successo di prestigio per continuare a inseguire il quarto posto in classifica. Si ...

Juventus - Dybala : "Mourinho? Nessun insulto - gli ho solo detto di non esagerare" : L'ex Palermo si è mostrato emozionato ai microfoni di Sky Sport: 'Ritrovare Higuain sarà emozionante, insieme abbiamo vinto tutto. Ci sentiamo spesso, ma non gli ho chiesto dell'infortunio. Il Milan ...

Juventus - Dybala : “Ho detto a Mourinho che non doveva fare quel gesto” : “Non l’ho insultato, io gli ho solo detto che non c’era bisogno di fare quel gesto per non creare più tensione di quella che già c’era”, L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, rivela le parole rivolte al tecnico del Manchester United, José Mourinho, al termine del match di Champions League vinto 2-1 in rimonta dei ‘red devils’, […] L'articolo Juventus, Dybala: “Ho detto a Mourinho ...

Juventus - Dybala : 'Mourinho alimenta tensioni. CR7 calmo e professionale nello spogliatoio' : Dybala torna sul gesto di Mourinho al termine di Juventus-Manchester United: 'Cosa ho detto a Mourinho? Nulla di particolare, solo che non c'era bisogno di fare quel gesto per non aumentare la ...